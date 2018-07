Neymar manda mensagem de apoio ao amigo Rafinha

Depois de exibir a camisa 12 de Rafael Alcântara ao marcar um gol na vitória do Barcelona sobre o Levante, o brasileiro Neymar escreveu uma mensagem de apoio ao amigo nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, o craque mostra solidariedade: "Tenho certeza que isso vai te fortalecer e você voltará mais forte do que nunca."

Rafinha sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito após entrada violenta de Nainggolan, da Roma, na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões. O meia passará por cirurgia e deve ficar cerca de seis meses afastado dos gramados. Ele ainda perdeu a chance de representar a seleção brasileira nas primeiras partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Confira a mensagem de Neymar a Rafinha:

Difícil entender as coisas que acontecem, buscamos saber o porque, buscamos saber "porque agora", falamos .. "Não podia ser agora" .... Mas Deus sabe de todas as coisas !! Sei como você se sente, passei por isso a 1 ano atrás e também sei o quanto é difícil ficar longe do futebol, de fazer o que você mais ama, você não vai entender agora, nem a gente .. Mas tenho certeza que isso vai te fortalecer e você voltará mais forte do que nunca .. Que nesse momento você se apegue a quem você ama e a quem te ama, essas pessoas vão te fazer recuperar mais rápido .. E eu To contigo irmão, orando e torcendo por você ! Saudade já "princesa".