Neymar manda recado ao Corinthians: 'vamos para o pau'

SANTOS - Neymar promete que o Corinthians não vai ter vida fácil contra o Santos, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela segunda partida da semifinal da Copa Libertadores. Ele desmentiu que estivesse cansado no jogo de ida pelas partidas com a Seleção e mandou um recado: "estou bem, motivado e amanhã vamos para o pau".

O atacante do Santos não estava escalado para dar entrevistas na tarde desta terça-feira. Porém pediu para falar com os jornalistas e minimizou a polêmica criada nos últimos dias entre o presidente santista Luis Alvaro de Oliveira e o diretor de seleções da CBF, Andres Sanchez. "Não vou mudar o que faço, nem a minha agenda por conta de alguns. Não voltei esgotado da Seleção. Voltei com um quilo a mais, e isso é bom para mim", afirmou.

O presidente do Santos chegou a acusar que o clube era vítima de um complô da CBF. Segundo ele, Neymar e Rafael foram convocados para amistosos da Seleção nos Estados Unidos, enquanto nenhum jogador do Corinthians foi chamado. Oliveira reclamou do cansaço dos santistas e em resposta, Sanchez ironizou as acusações.

Nesta quarta-feira Santos e Corinthians decidem vaga na final da Libertadores. Na primeira partida, na Vila Belmiro, o Corinthians venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate.