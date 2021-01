Neymar manda recado para jogadores do Santos antes de semi com o Boca Juniors

Os atletas do Santos receberam um apoio importante antes da semifinal da Copa Libertadores contra o Boca Juniors nesta quarta: Neymar gravou um vídeo breve para o elenco do time alvinegro com mensagens de apoio.

"Passando para desejar muita sorte na partida. Espero que vocês sejam felizes dentro de campo, que vocês possam apresentar o melhor de si. Estou na torcida! Vão com Deus! Ousadia e alegria e para cima deles. Aqui é Peixão! Bora!", disse o atacante do PSG, em mensagem que foi divulgada pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação, de Santos, e compartilhado pelo clube nas redes sociais.

O nosso #MeninoDaVila @neymarjr deixou seu recado para o elenco santista antes do jogo decisivo #PeloTetraDaLiberta. Pra cima, PEIXÃO! @Santaportal1 pic.twitter.com/n71QDzYizJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 6, 2021

Pelo Santos, Neymar foi campeão da Libertadores em 2011. Naquele ano, a equipe passou por América-MEX, Once Caldas, Cerro Porteño e Peñarol no mata-mata do torneio para voltar a conquistar o título após 48 anos. Neymar abriu o placar no segundo jogo da final, entre outros gols importantes na campanha, e foi eleito o melhor jogador do torneio na ocasião.

O Santos entra em campo nesta quarta contra o Boca Juniors na Bombonera, às 19h 15. O jogo da volta será no mesmo horário, na próxima quarta, 13, na Vila Belmiro. Quem se classificar enfrentará Palmeiras ou River Plate na decisão em jogo único no Maracanã no dia 30 de janeiro.