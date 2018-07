Neymar marca, e Barça cola no Real Madrid na briga pelo Espanhol

Ainda sem o lesionado Lionel Messi, o Barcelona contou com atuações decisivas de suas outras duas estrelas para vencer neste sábado pelo Campeonato Espanhol. Luis Suárez e Neymar marcaram e garantiram o triunfo por 2 a 0 sobre o Getafe, mesmo fora de casa, que impediu que o Real Madrid abrisse vantagem na tabela.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos mesmos 24 pontos do Real na liderança. Agora, a equipe volta suas atenções para a Liga dos Campeões, já que nesta quarta-feira recebe o BATE Borisov em casa. Já o Getafe parou nos 10 pontos, na 13.ª colocação, e pega o Eibar, fora de casa, na próxima rodada do Espanhol.

Como vem acontecendo nas últimas partidas, o Barcelona não foi brilhante, mas fez o suficiente para sair vitorioso. Com dois minutos, Munir tentou em belo voleio. A resposta do Getafe veio aos 12, quando Scepovic aproveitou cruzamento e mandou com perigo.

Logo, no entanto, o confronto ficou morno e o Barcelona não conseguia se desvencilhar da marcação adversária. Quando encontrou espaço, marcou o primeiro. Após cruzamento da esquerda, Sergi Roberto deu lindo toque de primeira para Suárez, que saiu de frente para o goleiro e tocou com categoria.

O segundo tempo também começou morno, mas logo o Barcelona arrancou e chegou ao segundo gol. Em rápido contra-ataque que começou nas mãos de Claudio Bravo, Sergi Roberto deu lançamento perfeito para Neymar, que emendou de primeira, de esquerda, para fazer outro belo gol.

Foi o nono gol de Neymar na competição, se isolando novamente na artilharia da competição, com um a mais que Suárez e Cristiano Ronaldo. O brasileiro e o uruguaio, aliás, foram responsáveis pelos últimos 14 gols do Barcelona no Campeonato Espanhol, suprindo bem a ausência de Messi.