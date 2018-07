Neymar marca, mas Celta surpreende e goleia o Barcelona

Acostumado a passear diante de boa parte de seus adversários, o Barcelona foi quem levou uma aula de futebol nesta quarta-feira. Em Vigo, Nolito e Aspas tiveram seu dia de Neymar e Messi e lideraram o Celta na inesperada goleada por 4 a 1 sobre o time catalão. Um dia que nem os comandados de Luis Enrique e muito menos o torcedor da Galícia esquecerão.

Após cinco partidas, o Celta é a principal surpresa deste Espanhol, ainda invicto, com 13 pontos, e brigando pela ponta justamente com Barça e Real Madrid. O time catalão, por sua vez, sofreu o primeiro tropeço e parou nos 12 pontos. No fim de semana, o Barcelona tentará se recuperar contra o Las Palmas, em casa, no sábado, mesmo dia do duelo do Celta com o Eibar, fora de casa.

O início do jogo nesta quarta mostrou o que o Barcelona encontraria pela frente. Messi estava em dia "descalibrado" e o Celta assustava quando atacava. Até que chegou ao gol aos 26 minutos, quando Nolito recebeu pela esquerda, dominou e tocou com categoria, encobrindo Ter Stegen e marcando belo gol.

Não daria tempo de assimilar o golpe, porque somente três minutos depois o Celta ampliou. Piqué errou no meio de campo diante de Nolito e perdeu a bola, que ficou com Iago Aspas. O atacante teve todo espaço para arrancar e, de frente para Ter Stegen, deu toque sutil para encobri-lo, marcando outro golaço.

A vantagem não diminuiu o ritmo do Celta, pelo contrário, pareceu encorajar ainda mais os donos da casa, que perderiam ótima chance aos 34, quando Nolito recebeu e bateu por cima. O Barcelona respondeu cinco minutos depois. Iniesta encontrou Neymar, que deu belo drible mas foi travado na hora de bater.

A esperança catalã era o segundo tempo, mas logo de cara o Celta mostrou que o dia era mesmo dele. Aos cinco minutos, Aspas voltou a aproveitar erro da marcação, arrancou com liberdade e chutou perto. Aos sete, Messi respondeu. Ele recebeu de Iniesta dentro da área e bateu firme, mas parou na trave.

Em busca da reação, o Barcelona adiantava sua marcação até o meio de campo, e foi assim que o Celta selou o triunfo. Aos dez minutos, puxou rápido contra-ataque, Aspas deu belo toque sobre Sergi Roberto e, novamente com o campo livre, arrancou. De frente para Ter Stegen, teve tranquilidade para esperar a definição do goleiro e tocar no canto direito.

O gol praticamente definiu o triunfo. O Barcelona até chegou a diminuir com Neymar, aos 34 minutos, após passe preciso de Messi. Mas o Celta era amplamente superior e transformaria a vitória em goleada um minuto depois. Mallo avançou pela direita e cruzou para Guidetti, que dominou dentro da área e fuzilou para a rede.

OUTROS RESULTADOS

Em outros jogos já encerrados desta quarta pelo Campeonato Espanhol, destaque para o Eibar, que arrancou um empate fora de casa diante do Levante, por 2 a 2, e é o sétimo da tabela. Já o Rayo Vallecano recebeu o Sporting Gijón e venceu por 2 a 1, subindo para oitavo.