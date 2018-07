Neymar marca, Barça triunfa em clássico local e abre vantagem

O Barcelona deu sequência a seu grande momento neste sábado, ao vencer o clássico catalão diante do Espanyol por 2 a 0, mesmo fora de casa. Neymar marcou o primeiro e ajudou o time catalão a abrir vantagem na liderança do Campeonato Espanhol em relação ao Real Madrid. Messi fez o segundo e selou o triunfo.

O resultado levou o Barcelona a 81 pontos, cinco à frente do Real, que ainda atua na rodada. O time catalão volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Getafe em casa, novamente pelo Espanhol. Já o Espanyol estacionou nos 42 pontos, na décima colocação da tabela, e duela com o Granada na quinta-feira.

O Barcelona começou arrasador neste sábado e quase marcou aos 11 minutos, quando Neymar recebeu passe preciso de Messi e desviou rente ao travessão. Aos 16, Messi repetiu o lançamento longo, desta vez para Alba, que tocou de primeira para o meio da área. Suárez, inteligentemente, abriu as pernas e deixou a bola passar para Neymar, que bateu para a rede.

O gol não diminuiu o ímpeto do Barcelona, que não demoraria a marcar o segundo. Aos 25 minutos, Suárez recebeu de Iniesta em posição duvidosa pela direita e cruzou de primeira para a área. Messi teve tempo de dominar e, mesmo com pouco ângulo, bateu cruzado para marcar.

No segundo tempo, Jordi Alba foi expulso aos nove minutos, após exagerar na reclamação. Ainda assim, Messi quase ampliou aos 11. Ele tabelou com Suárez, driblou o marcador e bateu rasteiro, na trave. Com um a menos, o Barcelona recuou e o Espanyol cresceu, mas tinha dificuldade para organizar as jogadas e, por isso, pouco criou.