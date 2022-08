Neymar marca de pênalti e assegura o empate que coloca o PSG na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain sofreu jogando em casa, mas conseguiu arrancar um empate de 1 a 1 diante do Monaco, neste domingo, pelo Campeonato Francês. O gol marcado por Neymar, cobrando pênalti, serviu para colocar a sua equipe no topo da classificação da competição.

Mesmo escalando Messi e Mbappé ao lado do atacante brasileiro, o técnico Christophe Galtier teve que se contentar com um tropeço diante da sua torcida, no Parque dos Príncipes.

Leia Também Mbappé: Rixa com Neymar no PSG faz francês passar de exemplo para jogador mimado

Com três vitórias e um empate, o time parisiense soma dez pontos e está ao lado do Olympique de Marselha e do Lens. No entanto, a equipe aparece em primeiro lugar por ter o melhor saldo de gols.

O Paris Saint-Germain iniciou o primeiro tempo apostando em manutenção de posse de bola e na troca passes para achar uma brecha na defesa rival. Já o Monaco utilizou uma marcação forte para segurar o ritmo do jogo. Irritado com uma entrada logo no início, Neymar acabou recebendo cartão amarelo por empurrar o adversário.

Apesar de ter mais volume ofensivo, O PSG acabou surpreendido. Messi foi desarmado no meio-campo e Camara deu início ao contra-ataque. Golovin lançou Volland, que chutou no canto esquerdo de Donnarumma: 1 a 0 aos 19 minutos.

No final do primeiro tempo, no entanto, o PSG esteve perto de empatar com Messi em chute na trave direita. O rebote ficou com Mbappé que finalizou e carimbou o poste esquerdo no mesmo lance.

Na volta do intervalo, o Monaco quase ampliou com Ben Yedder, que driblou o goleiro mas acabou chutando por cima do travessão.

Com mais repertório ofensivo, o PSG empatou graças a Neymar, que foi derrubado na área. O VAR checou o lance e o juiz confirmou o pênalti. O atacante brasileiro deslocou o goleiro Nübel e deixou tudo igual aos 24 minutos da etapa final. O PSG apertou em busca da virada, perdeu duas boas chances, mas esbarrou na boa atuação do goleiro do Monaco e teve de se contentar com o 1 a 1 dentro de casa.

Completando a rodada do final de semana, o Reims jogou em casa e saiu na frente em uma cabeçada de Junya Ito. O empate do Lyon veio com Moussa Dembelé, também de cabeça. Com o 1 a 1, o Lyon soma sete pontos enquanto o Reims é o vice-lanterna com apenas dois.