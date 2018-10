Neymar marca de pênalti e Mbappé faz quatro gols em goleada do PSG sobre o Lyon

O Paris Saint-Germain aplicou uma goleada de 5 a 0 no Lyon, neste domingo, em Paris, e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Em cobrança de pênalti, Neymar abriu o placar para o triunfo, que teve Kylian Mbappé como destaque, uma vez que o atacante francês marcou todos os demais gols da partida.

Apesar do jogo terminar em goleada, o cenário ao fim do primeiro tempo era de equilíbrio. Neymar marcou aos oito minutos de jogo, mas o zagueiro francês Presnel Kimpembe foi expulso, aos 35. O Lyon, porém, não conseguiu chegar ao gol de empate, apesar da superioridade numérica.

Ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, o volante francês Lucas Tousart recebeu o segundo cartão amarelo dele e foi expulso, assim as duas equipes ficaram com dez homens em campo. Desta forma, Mbappé aproveitou o cenário de igualdade e marcou quatro vezes no segundo tempo, todas entre os 15 e os 28 minutos.

Também neste domingo, o Bordeaux recebeu o Nantes e venceu a partida por 3 a 0. Em crise, o Monaco não aproveitou o mando de campo e perdeu por 2 a 1 para o Rennes. Já o Olympique de Marselha, em casa, bateu o Caen por 2 a 0.

O PSG lidera o Campeonato Francês com uma campanha perfeita: nove vitórias em nove jogos. O segundo colocado é o Lille, que tem 19 pontos, enquanto o Olympique de Marselha está na terceira posição, com 16, mesmo número do Montpellier, o quarto colocado. O Lyon está no sexto posto, com 14, e o Monaco, campeão há duas temporadas, está na zona de rebaixamento, no 18° lugar, com seis pontos.

Por causa das datas Fifa, o Campeonato Francês vai ser paralisado até o dia 19, quando o Lyon voltará a campo, desta vez como mandante, para enfrentar o Nimes. O PSG vai jogar no dia 21, contra o Amiens, em casa.