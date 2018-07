Neymar marca dois e Barça supera Villarreal no Campeonato Espanhol

BARCELONA - Neymar voltou a ser decisivo neste sábado e conduziu o Barcelona à 14.ª vitória em 16 jogos do Campeonato Espanhol. Três dias depois de fazer três gols na goleada por 6 a 1 sobre o Celtic, pela Liga dos Campeões, o atacante marcou duas vezes no triunfo por 2 a 1 sobre o Villarreal, no Camp Nou.

O resultado deixou o Barcelona na liderança da tabela com 43 pontos, três a mais que o segundo colocado Atlético de Madrid, que ainda atua na rodada. Na próxima rodada, domingo que vem, dia 22, o time volta a campo para pegar o Getafe, fora de casa. Já o Villarreal ficou com 28 pontos, na quarta colocação, e pegará no sábado o Sevilla, em casa.

Neymar abriu o placar para o Barcelona neste sábado aos 29 minutos. Após cruzamento de Bartra, o árbitro marcou toque de mão do zagueiro do Villarreal dentro da área. O brasileiro bateu o pênalti com categoria e marcou.

Logo no início do segundo tempo, no entanto, o Villarreal empatou com Musacchio, de cabeça, após cobrança de escanteio. Mas Neymar estava impossível e voltou a marcar aos 22 minutos, depois que recebeu passe de Sánchez e, sem goleiro, tocou para as redes. O brasileiro ainda acertaria uma bola no travessão nos acréscimos, mas o árbitro já havia marcado impedimento.

Em outra partida já encerrada deste sábado, o Granada não tomou conhecimento do Rayo Vallecano e, mesmo fora de casa, venceu por 2 a 0, com gols de Fran Rico e Riki. O resultado colocou a equipe com 20 pontos, em décimo. Já o Rayo é apenas o 17.º, com 13 pontos.