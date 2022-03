Neymar marca em vitória do PSG sobre Bordeaux, mas é vaiado ao lado de Messi durante toda partida

O Paris Saint-Germain venceu o lanterna Bordeaux por 3 a 0 neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Francês, mas os torcedores presentes no Parc des Princes mostraram que ainda estão indignados com a eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Vaias foram ouvidas das arquibancadas desde o início da partida, com Neymar e Messi como principais alvos.

O craque argentino fez algumas boas jogadas e o brasileiro marcou o segundo gol do jogo, mas isso não foi o suficiente para calar as manifestações. Quando Neymar colocou a bola na rede, aliás, o estádio ficou dividido entre torcedores celebrando e outros vaiando. O resultado positivo conquistado em meio ao ambiente de tensão mantém o PSG na liderança do Campeonato Francês, com 65 pontos. Já o Bordeaux continua na última posição, com 22 pontos.

Com sete títulos nas últimas nove edições da liga francesa, os torcedores do PSG vivem uma obsessão pela conquista da Liga dos Campeões, mas sempre vivem o drama de ver o time parar no meio do caminho. Diante de tanto investimento feito no clube, a reação a cada frustração se intensifica cada vez mais, tanto que, durante esta semana, membros de organizada pediram a cabeça de vários dirigentes do clube, inclusive do ex-jogador Leonardo e do presidente presidente Nasser Al-Khelaïfi

O clima hostil que seria enfrentado pelos jogadores ficou claro no momento em que a escalação foi anunciada no telão. O único nome que arrancou aplausos unânimes da torcida foi o de Kylián Mbappé, autor do gol da vitória sobre o Real, no primeiro jogo das oitavas da Liga dos Campeões, e do único gol na derrota por 3 a 1 na partida decisiva.

O goleiro Donnarumma, que falhou no primeiro gol merengue, estava no banco em razão do esquema de revezamento adotado por Pochettino, que alterna entre o italiano e Keylor Navas, titular neste domingo. Se estivesse em campo, provavelmente Donnarumma não seria o maior alvo da torcida. Isso porque as vaias foram concentradas nas principais estrelas, tirando Mbappé: Neymar e Messi.

O brasileiro era alvo de manifestações muito intensas sempre que pegava na bola, assim como o argentino. Houve um momento em que os dois se preparavam para uma cobrança de falta e ouviram sons intensos de indignação. Mesmo após o placar ser aberto por Mbappé, aos 23 minutos, em jogada com participação de Messi, o clima no Parc des Princes não melhorou. Quando o árbitro apitou anunciando o intervalo, os jogadores foram para o vestiário debaixo de mais vaias.

Logo no início do segundo tempo, aos seis minutos, Messi dominou a bola ouvindo vaias e enfiou um excelente passe para dentro da área, onde Hakimi tocou de primeira e Neymar, na linha da pequena área, empurrou para a rede. Na comemoração, o brasileiro chutou a bola mais uma vez, em gesto de alívio, e cumprimentou os companheiros discretamente, enquanto a torcida se dividia entre manifestações negativas e positivas.

Quando a rede voltou a ser balançada, em um belo gol de Paredes, que limpou a marcação e chutou bonito de esquerda, toda a torcida comemorou intensamente, diferente do gol anterior. As vaias diminuíram na reta final do segundo tempo, mas torcedores demonstraram revoltas pontuais em alguns momentos, inclusive na hora do apito final.