Neymar marca golaço, Barça bate o Villarreal e lidera no Espanhol; veja

O Barcelona vinha encontrando muita dificuldade diante do Villarreal neste domingo, mas aí apareceu a genialidade de Neymar para resolver o problema para os catalães. O brasileiro mostrou que assumiu mesmo o protagonismo na ausência de Messi e marcou duas vezes, sendo uma delas em um golaço, para levar a equipe à vitória por 3 a 0, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Barcelona a 27 pontos, com três de vantagem para o Real Madrid, que ainda atua neste domingo. Na próxima rodada, dia 21, os dois rivais se enfrentam no esperado duelo. O Villarreal, por sua vez, parou na quinta colocação, com 20 pontos, e recebe o Eibar no dia 22.

Apesar do placar, o Barcelona não teve vida fácil neste domingo. Principalmente, no primeiro tempo, quando parou na marcação adversária e perdeu as poucas chances que teve. Iniesta e Mathieu pararam em Aréola. A resposta veio com Cartillejo, já nos acréscimos, mas Claudio Bravo também apareceu para impedir o gol.

O panorama do segundo tempo parecia o mesmo no início e somente após perder duas oportunidades, o Barcelona marcou aos 15 minutos. Em uma das poucas falhas da defesa do Villarreal, Busquets aproveitou saída de bola errada, recuperou e tocou para Neymar, que tocou na saída do goleiro.

Aos 18, Iniesta perdeu outra chance, de frente para Aréola, que abafou bem. Mas aos 24 minutos, Jaume Costa deu carrinho desastrado dentro da área e acertou Munir. Neymar deixou a cobrança para Suárez e o uruguaio não decepcionou, acertou o canto direito do goleiro e saiu para comemorar.

Mas o melhor ainda estava por vir e aconteceria aos 39 minutos. Neymar desviou de cabeça para Suárez no meio de campo e correu para receber. Na área, dominou de costas para o marcador e com um lindo toque, encobriu o zagueiro. Girando o corpo, completou o chapéu já batendo firme, sem deixar a bola cair, fora do alcance de Aréola.

VEJA O GOLAÇO DE NEYMAR