Neymar marca, lateral dá show e PSG se classifica às oitavas de final

O Paris Saint-Germain atuou em ritmo de treino nesta terça-feira e nem precisou de muito esforço para golear o Anderlecht em casa, pela quarta rodada do Grupo B da Liga dos Campeões. Com direito a mais um gol de Neymar e três do lateral Kurzawa, o time francês passou pelo frágil adversário por 5 a 0, resultado suficiente para lhe garantir vaga às oitavas de final do torneio com duas rodadas de antecipação.

A campanha do PSG é irretocável e a equipe lidera a chave com a incrível marca de 12 pontos em quatro partidas, 17 gols marcados e nenhum sofrido. O Anderlecht, por sua vez, ainda não pontuou e sequer marcou gols, mas já levou 15. Por isso, ocupa a lanterna do grupo.

A confirmação da classificação antecipada do PSG só foi possível graças à vitória suada do Bayern de Munique sobre o Celtic, por 2 a 1, na Escócia. Com o resultado, os donos da casa pararam nos três pontos e já não podem mais alcançar os franceses. Já o time bávaro chegou a nove e também encaminhou a vaga.

Mas foi em Paris que aconteceu a chuva de gols desta terça-feira. E mesmo com um PSG muitas vezes preguiçoso, sabedor da imensa superioridade técnica em relação ao rival. Com segundos de bola rolando, Neymar saiu de frente para o goleiro e perdeu a primeira grande chance. Aos nove, o brasileiro tabelou com Mbappé e recebeu sozinho na área, mas chutou em cima de Cavani.

Mesmo sem forçar muito, o PSG desperdiçava chance atrás de chance e começava a consagrar o goleiro Boeckx, que salvou o Anderlecht nas finalizações de Draxler e Mbappé. Aos 19, foi a vez de Cavani receber sozinho na área, mas cabecear para fora.

De tanto insistir, os donos da casa abriram o placar aos 29 minutos. Mbappé puxou contra-ataque, tabelou com Neymar e encontrou na esquerda Verratti. O volante recebeu, cortou a marcação e colocou com muita categoria no canto esquerdo do goleiro.

O gol relaxou o PSG e permitiu que o Anderlecht assustasse em chutes de fora da área de Trebel e Obradovic. Mas, nos acréscimos, Neymar deixou o seu. Após cobrança de escanteio curto, o brasileiro recebeu pela esquerda, foi cortando para o meio e encheu o pé de fora da área, desta vez sem chances para Boeckx.

Embalado, Neymar quase marcou um golaço na volta para o segundo tempo, mas o chute de esquerda saiu com muito perigo. Aos seis, o brasileiro cobrou falta pela esquerda e Boeckx espalmou. A bola ainda tocou na trave e sobrou limpa para o lateral Kurzawa marcar o terceiro.

Começava, então, o show particular do francês. Aos 26 minutos, Neymar deu ótimo lançamento para Daniel Alves, que chegou batendo de primeira para dentro da área. Lo Celso só raspou a bola e Kurzawa finalizou de cabeça para transformar a vitória em goleada.

Obradovic tentou de fora da área, no lance de maior perigo do Anderlecht, mas o segundo tempo era mesmo de Kurzawa, que voltou a aparecer para selar o placar. Aos 32 minutos, Daniel Alves tocou para Cavani, que deixou para Di María encontrar o lateral. Inspirado, ele finalizou cruzado para vencer Boeckx.

BAYERN

Na Escócia, o Bayern precisou suar muito mais para vencer o Celtic. O início até foi animador para o time alemão, que abriu o placar aos 21 minutos. Após chutão para frente do goleiro Ulreich, a defesa escocesa cochilou, Coman aproveitou e ainda passou pelo goleiro antes de marcar.

A resposta do Celtic veio já aos 28 minutos da etapa final, quando James Forrest fez grande jogada pelo meio e deu assistência precisa para Callum McGregor marcar na saída de Ulreich. Mas não deu nem tempo para comemorar. Apenas três minutos depois, Alaba foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou na cabeça de Javi Martínez, que finalizou para a rede.