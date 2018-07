Neymar marca mas perde pênalti e Brasil empata com Colômbia

"O pênalti foi horrível. O campo não tem estabilidade, fui devagar para a bola, mas o campo não é favorável para bater pênalti", disse Neymar, ao comentar seu chute bem acima do travessão, para depois elogiar a atuação do Brasil, que comemorou 1.000 jogos.

"A gente fica feliz pela participação no jogo, o time se comportou bem", completou.

Após golear seleções menos tradicionais, como China, Iraque e Japão, o Brasil enfrentou uma equipe mais qualificada. A Colômbia vive uma boa fase -- está em terceiro lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014 e ocupa o 8o lugar no ranking da Fifa, no qual o Brasil é 13o.

O time comandado pelo técnico Mano Menezes teve mais chances de gol que o adversário e fez boa marcação no principal astro colombiano, o atacante Falcao García, que praticamente não teve oportunidade de finalizar.

No entanto, o Brasil precisou correr atrás no marcador, depois que Cuadrado abriu o placar no final do primeiro tempo. O empate saiu aos 19 minutos da etapa final e a vitória só não veio devido ao erro de Neymar na cobrança de pênalti.

"A Colômbia está muito bem, com jogadores que vem se destacando. Mesmo assim, criamos oportunidades, faltou um golzinho no primeiro tempo", afirmou o meia Kaká.

A primeira oportunidade clara de gol aconteceu aos 18 minutos, quando Oscar passou para Kaká pela direita e o meia do Real Madrid chutou cruzado para fora. Seis minutos depois, Daniel Alves cruzou e Neymar, sozinho dentro da pequena área, cabeceou em cima do goleiro.

Kaká voltou a ter chance de marcar aos 32 minutos, ao chutar na travessão da entrada da área após saída de bola errada dos colombianos.

A Colômbia, que até então não tinha chegado com perigo ao gol brasileiro, marcou aos 44 minutos num chute cruzado pela direita do lateral Cuadrado.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Kaká achou Neymar em boa situação, mas o atacante do Santos chutou de perna esquerda, sem muita força, e o goleiro Ospina fez a defesa.

Mas Neymar aproveitou a chance seguinte, aos 19 minutos, depois de cortar a marcação pela esquerda e chutar colocado para fazer seu 17o gol pelo Brasil. Ele é o artilheiro do time sob o comando de Mano, que dirige a seleção há dois anos.

Depois do empate, a Colômbia se arriscou mais no ataque e teve algumas chances em bolas áreas. Porém, o Brasil foi quem chegou mais perto de conseguir o gol da vitória, em cobrança de pênalti desperdiçada por Neymar, que chutou muito alto aos 36 minutos, após Daniel Alves ser derrubado dentro da área.

O Brasil volta a jogar na próxima quarta-feira contra a Argentina, em Buenos Aires, mas apenas com atletas que atuam nos dois países, no jogo de volta do Superclássico das Américas.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo)