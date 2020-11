Neymar marca, mas PSG deixa escapar a vitória diante do Bordeaux no Francês

O Paris Saint-Germain deixou escapar a vitória em casa diante do Bordeaux e tem a liderança ameaçada no Campeonato Francês. Pode ser alcançado pelo Lille e superado pelo Olympique de Marselha, caso esse vença os dois jogos que tem a menos. Neymar voltou a marcar, mas os visitantes buscaram o 2 a 2 no segundo tempo, neste sábado, no Parque dos Príncipes.

Com 25 pontos, na liderança isolada do Francês, o PSG tem de se preocupar com o desempenho recente. O time somou somente um ponto nos últimos seis disputados. Vinha de derrota para o Mônaco e agora empatou com o Bordeaux. Lille, com 22 e jogo neste domingo, e o Olympique com 21 e duas partidas por fazer, já começam a visualizar a liderança.

Neymar foi o destaque do PSG, ao sofrer e converter um pênalti e depois ao tabelar com Mbappé e chutar forte para defesa de Costial. Kean fez no rebote. Antes de o brasileiro brilhar, Pembélé havia marcado contra para o Bordeaux.

Ou seja, o astro brasileiro colaborou demais para a virada do PSG na primeira etapa. Mas num dia de muitas chances e pouco brilho dos demais companheiros de PSG, o castigo acabou inevitável na fase final. Mbappé, em noite infeliz, até fez o terceiro, mas estava impedido.

O gol do atacante francês do PSG não valeu. Já o do Bordeaux, com Adli, não teve nada a reclamar. Ben Arfa rolou para trás e ele mandou um chutaço, colocado.

O PSG ainda buscou o triunfo, sem sucesso. E viu o rival quase fazer o terceiro. O ponto não foi o esperado, mas a história do jogo poderia ter sido pior. O Bordeaux também teve chances e falhou.

"Jogamos uma partida muito tímida, falhamos em alguns detalhes", lamentou Neymar, que está semana se tornou o brasileiro com mais gols pelo PSG, ao anotar o 73° diante do RB Leipzig. Agora já são 74.

Mais cedo, também neste sábado, o Olympique bateu o Nantes por 3 a 1, em casa. Florian Thauvin, Dimitri Payet e Dario Benedetto, de pênalti, marcaram os gols dos anfitriões.