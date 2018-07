Neymar marca, Pedro faz golaço e Barça se aproxima do título

A fase decisiva da temporada combina com o melhor momento de Neymar. Neste sábado, o brasileiro abriu o placar para a vitória do Barcelona sobre a Real Sociedad, por 2 a 0, no Camp Nou, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. O craque chegou a 50 gols pelo clube, sendo nove nas últimas nove partidas. Ele deixou sua marca pelo menos uma vez nas últimas seis vezes em que esteve em campo.

Neste sábado, o gol saiu aos 5 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Adriano pela direita, a zaga desviou pelo alto e a bola sobrou para Neymar cabecear sozinho no segundo pau. Já são 22 gols dele só no Campeonato Espanhol desta temporada, marca que o deixa atrás apenas de Cristiano Ronaldo (42) e Messi (40).

O gol foi importante para aproximar o Barcelona do título. Com 90 pontos, o time catalão abriu quatro de vantagem para o Real Madrid. A equipe merengue, que entrou em campo pouco depois do rival, ficou apenas no empate com o Valencia por 2 a 2. Agora basta uma vitória nos últimos dois jogos (Atlético de Madrid, fora, e Deportivo La Coruña, em casa) para que Neymar possa ser campeão espanhol. O Real pega Espanyol (fora) e Getafe (casa).

Messi não fez partida brilhante neste sábado, três dias depois de ser decisivo na vitória por 3 a 0 sobre o Bayern de Munique. Aliás, o Barcelona de forma geral não repetiu a atuação da Liga dos Campeões, uma vez que se poupava para confronto decisivo em Munique na terça-feira. Busquets, Iniesta e Jordi Alba começaram o jogo no banco de reservas - os dois primeiros até entraram em campo no segundo tempo. Por isso, o Barcelona jogou com quatro titulares brasileiros: Adriano, Daniel Alves, Rafinha e Neymar. O belga Vermaelen ficou no banco de reservas pela primeira vez na temporada, recuperado de lesão. Quem saiu do banco para decidir a partida, entretanto, foi Pedro. O atacante, que vive à sobra do fantástico trio de ataque titular, fez um golaço de bicicleta aos 39 minutos, para fechar o placar. Messi cruzou, a zaga cortou, a bola subiu, e o espanhol arriscou a bike, perfeita, no meio do gol. Ele não balançava as redes desde fevereiro. BRIGA CONTRA A DEGOLA Mais cedo, o Granada recebeu o já rebaixado Córdoba e venceu por 2 a 0, gols de Mainz e El-Arabi. Com o resultado, o Granada subiu para o 18.º lugar, ainda dentro da zona de degola. Com 31 pontos, briga contra Deportivo La Coruña (30), Eibar (31) e Almería (31). O La Coruña visita o Bilbao neste sábado, enquanto o Almería recebe o Málaga. Com 20, Córdoba não tem mais como deixar a lanterna.

*Matéria atualizada às 21h26