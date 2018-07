Neymar marca presença na festa da Fifa para os melhores de 2011

ZURIQUE - Neymar desembarca hoje em Zurique para um encontro com seu futuro. Participará pela primeira vez da festa de gala da Fifa e dividirá espaço com os principais craques do mundo e com dirigentes de Real Madrid e Barcelona - dois clubes que se engalfinharam numa luta movida a milhões de euros para contratá-lo ano passado.

Em 2011 Neymar ganhou todos os prêmios possíveis. Foi o melhor jogador do Paulistão, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e do Sul-Americano Sub-20. E ainda foi eleito o "craque das Américas" na votação organizada anualmente pelo jornal uruguaio El País.

Para ser aceito sem reservas na galeria dos grandes craques de hoje ele precisa chamar a atenção num evento de porte mundial. Em sua primeira chance, fez o serviço pela metade. Foi bem na semifinal do Mundial contra o Kashiwa Reysol e fez um golaço, mas fracassou na final contra o Barça.

GOLAÇO

Ele foi incluído pela Fifa na lista dos 23 candidatos ao troféu de melhor do mundo, mas ficou fora do grupo dos três finalistas. O prêmio a que concorre hoje é o de autor do gol mais bonito de 2011, chamado de "Troféu Puskas" em homenagem ao craque húngaro que brilhou por sua seleção e pelo Real Madrid na década de 50.

Neymar está na briga graças ao golaço que marcou na derrota por 5 a 4 para o Flamengo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Seus adversários são Messi - por um gol contra o Arsenal com direito a chapéu no goleiro - e Wayne Rooney, que decidiu de bicicleta para o Manchester United um clássico contra o Manchester City.

Além disso, o garoto santista disputa um lugar no ataque da seleção do ano. Mas sua chance é remota, porque Messi e Cristiano Ronaldo têm vaga garantida e o sueco Zlatan Ibrahimovic (Milan) é o mais cotado para completar o trio.

Mesmo que saia da festa de mãos abanando, a viagem para a Suíça não terá sido perdida. Sua decisão de marcar presença na sede da Fifa em Zurique faz parte de uma estratégia de marketing mundial. Neymar quer ser visto ao lado dos maiores craques e não terá como evitar cartolas do Real Madrid - Emilio Butragueño e Zinedine Zidane - e o presidente do Barcelona, Sandro Rossell.