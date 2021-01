Neymar marca, PSG goleia e aumenta vantagem na liderança do Francês

Sem dar chances ao Montpellier, o Paris Saint-Germain goleou por 4 a 0, nesta sexta-feira, em casa, e aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Francês. Neymar marcou um dos gols em sua partida de número 100 pelo clube francês e Kylian Mbappé balançou as redes por duas vezes. Icardi anotou o outro gol dos anfitriões.

Abrindo a 21ª rodada, o time da capital francesa chegou aos 45 pontos, três acima do Lille. No domingo, o vice-líder vai visitar o Rennes. Já o Montpellier ocupa o 11º lugar da classificação, com 28 pontos.

Nesta sexta, o PSG não deu sossego à defesa do Montpellier. Foram 23 finalizações, contra apenas cinco dos visitantes. A pressão durou até o apito final. Aos 44, Di Maria quase chegou ao quinto gol.

Contribuiu para a superioridade dos anfitriões a expulsão precoce de Jonas Omlin. Aos 19 minutos de jogo, o goleiro saiu desesperado da área e acertou em cheio Mbappé, já fora da área. Recebeu o cartão vermelho direto. Assim, o Montpellier esteve em campo com um jogador a menos por 70 minutos. E virou alvo fácil para Neymar e companhia.

Pressionando o tempo todo, o PSG passou a acumular chances perdidas. O atacante brasileira teve sua melhor oportunidade em cobrança de falta, que desviou e passou rente ao pé da trave. A contagem foi aberta aos 34 minutos. Recuperado da dura falta cometida pelo goleiro, Mbappé abriu o placar após receber assistência de Di Maria e bater, de cavadinha, na saída do goleiro reserva Dimitry Bertaud.

⚽️⚽️⚽️ 3⃣ buts en 4⃣ minutes, ça donne forcément de belles images ! #PSGMHSC pic.twitter.com/7Y3gUhKXoC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2021

No segundo tempo, o segundo gol veio com Neymar. Após boa trama da equipe pela direita, Mbappé foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás para o brasileiro bater com tranquilidade para as redes, sem marcação, aos 14.

O terceiro gol teve o mesmo roteiro, porém com personagens diferentes. Aos 16, Florenzi cruzou da linha de fundo e Icardi surgiu entre os zagueiros para estufar as redes. Apenas um minuto depois, jogada em velocidade de Icardi com Mbappé culminou em finalização do segundo para as redes, diante da surpreendida defesa do Montpellier.