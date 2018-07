Neymar marca, trio de ataque brilha e PSG goleia o Anderlecht

O trio de ataque estrelar do Paris Saint-Germain voltou a funcionar nesta quarta-feira para manter os 100% de aproveitamento da equipe na Liga dos Campeões. Mbappé, Cavani e Neymar deixaram sua marca uma vez cada um e garantiram o tranquilo triunfo diante do Anderlecht por 4 a 0, mesmo atuando na Bélgica. Di María, vindo do banco, selou o resultado.

+ LANCES - Veja como foi a vitória do PSG na Liga dos Campeões

+ Barcelona supera expulsão, bate Olympiacos e continua 100% na Liga dos Campeões

Os astros do PSG não foram brilhantes como em outras oportunidades, mas diante da diferença técnica entre as equipes, embalaram a vitória, mesmo perdendo diversas oportunidades. Neymar marcou de falta, por baixo da barreira, mas em diversos momentos apareceu mais na tentativa de cavar faltas e de dar dribles mirabolantes.

Só que a atuação foi mais do que suficiente para manter a grande campanha do PSG na Liga dos Campeões. A equipe lidera o Grupo B invicta, com nove pontos após três partidas. São 12 gols marcados e nenhum sofrido, marca que coloca o time francês entre os favoritos ao título. O Anderlecht, por sua vez, vive realidade inversa. Ainda não pontuou e não marcou gols, mas já sofreu 10.

A diferença entre os times ficou evidente desde o início nesta quarta. Com apenas dois minutos, Mbappé recebeu pela direita, tabelou com Verratti e bateu cruzado, mesmo com pouco ângulo. A bola passou entre as pernas do goleiro, abrindo o placar para os visitantes.

+ Chelsea empata com a Roma em jogo emocionante e continua líder de grupo

+ Manchester United aproveita falha de goleiro, supera Benfica e mantém os 100%

Só que o gol relaxou demais o PSG e fez o Anderlecht passar a acumular chances perdidas. Kums, Teodorczyk e Onyekuru, duas vezes, tiveram ótimos momentos, mas a falta de pontaria e grandes intervenções do goleiro Areola mantiveram a vantagem dos franceses.

Logo, o PSG se restabeleceu e voltou a incomodar. Aos 23, Mbappé aproveitou recuo errado, tentou driblar o goleiro, mas a sobre ficou com Neymar, que bateu rente à trave. Vinte minutos depois, saiu o segundo. Neymar encheu o pé da meia-lua e o goleiro Sels fez grande defesa. A sobra ficou com Mbappé, que tocou de cabeça para Cavani finalizar.

O segundo gol abalou o Anderlecht e deixou o PSG ainda mais tranquilo na etapa final. Logo aos três minutos, Mbappé e Neymar fizeram linda tabela pelo meio. Mais bonito ainda foi o passe do francês na direita para Cavani. O uruguaio saiu de frente para o gol e encheu o pé, mas acertou o travessão.

A pressão seguiu aos 14, quando Verratti tocou para Cavani, que pegou mal na bola. A sobra ainda ficou com Mbappé, que isolou. Seis minutos depois, Neymar usou da inteligência para deixar o seu. Em falta próxima a área, bateu firme por baixo da barreira e matou o goleiro Sels.

A facilidade era tanta que pareceu deixar o trio ofensivo displicente. Neymar, Cavani e Mbappé acumulavam chances perdidas a cada ida ao ataque. Precisou, então, que Di María viesse do banco, tentando mostrar serviço, para selar o placar. O argentino aproveitou outro erro defensivo do adversário, arrancou e deu bela cavadinha sobre o goleiro.

BAYERN VENCE

Na outra partida do Grupo B nesta quarta-feira, o Bayern de Munique recebeu o Celtic e também conseguiu uma vitória tranquila, por 3 a 0. O resultado levou a equipe alemã a seis pontos, na segunda posição da chave, três à frente dos escoceses, que estão em terceiro.

+ LANCES - Bayern de Munique 3 x 0 Celtic

+ Qarabag segura Atlético de Madri e conquista 1.º ponto na Liga dos Campeões

O time da casa abriu o placar aos 16 minutos, com Thomas Müller, aproveitando rebote após cabeçada de Lewandowski. Kimmich, aos 28, aproveitou bela jogada de Coman pela esquerda e finalizou com estilo, de cabeça. Novamente pelo alto, Hummels deixou sua marca aos cinco do segundo tempo, após escanteio batido por Robben, e selou o resultado.

A quarta rodada do Grupo B acontecerá no dia 31 de outubro, uma terça-feira. Desta vez, o Bayern vai visitar o Celtic na Escócia, enquanto o Paris Saint-Germain volta a encarar o Anderlecht, na França.