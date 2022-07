Neymar melhora imagem no PSG, conta com aprovação do novo técnico e volta fortalecido do Japão

Neymar iniciou a pré-temporada no Paris Saint-Germain sob muita desconfiança. Antes mesmo de se reapresentar ao clube parisiense, o astro brasileiro viu seu futuro em xeque. A mudança no corpo diretivo do PSG e a troca no comando técnico, associadas à permanência do craque Kylian Mbappé, deixaram a sequência de Neymar sob suspeita. O atleta brasileiro conseguiu na turnê parisiense pelo Japão, neste mês de julho, renovar os ânimos, mostrar que pode ser útil na temporada 22/23 e alterar o panorama por ora.

Demonstrando preocupação principalmente com seu desempenho na seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, Neymar decidiu se antecipar ao início dos trabalhos de pré-temporada do Paris Saint-Germain em uma semana. Ao lado de Messi, o craque brasileiro se empenhou em mostrar que ainda tem espaço para ajudar a equipe a conquistar a inédita Liga dos Campeões. Em sua reapresentação, ouviu elogios do novo técnico, Christophe Galtier.

Na turnê pelo Japão, o Paris Saint-Germain teve três compromissos, vencendo todos, alguns com mais, outros com menos facilidade: 2 a 1 sobre o Kawasaki Frontale, 3 a 0 contra o Urawa Reds Diamonds e 6 a 2 diante do Gamba Osaka. Neymar foi titulares nos compromissos diante do Kawasaki e do Osaka. Na goleada, anotou dois gols. Apesar de não atuar por 90 minutos em nenhum dos jogos, o camisa 10 pôde aproveitar a oportunidade para demonstrar sua utilidade.

"Quero continuar no clube. Até agora não me disseram nada, portanto não sei quais são os planos para mim", afirmou Neymar após o jogo de sábado em Saitama, diante do Urawa.

Ao longo dos amistosos, Neymar ficou em campo, em média, por 49 minutos. Messi, por 55, enquanto Mbappé, por 44 minutos. O trio só coincidiu como titular no primeiro jogo. Os números levantam dúvida se o novo técnico já escolheu a formação ideal para o ataque. A expectativa por novos reforços também amplia o leque de opções. Neste somatório, também entra o futuro de Neymar. O craque brasileiro não tem encontrado espaço nos grande clubes da Europa. Nos últimos anos, os prós de ter Neymar no elenco têm diminuído. Essa é a avaliação da maioria dos importantes times que disputam a Liga dos Campeões. O Manchester City, de Pep Guardiola, teria recusado a contratação do brasileiro, de acordo com o jornal L'Équipe. O Chelsea seria um dos poucos interessados, mas não se manifestou.

No Paris Saint-Germain, Neymar tem o treinador ao seu lado. Sempre que questionado sobre o brasileiro, ele sai em defesa de sua qualidade técnica e de seu empenho durante a pré-temporada. "Não sei o que pode acontecer em um futuro próximo, no fechamento do mercado. Falam que vai, falam que fica. Não falei com o Neymar sobre esse tema, mas ele não me parece preocupado pela alegria com que tem treinado e jogado", afirmou Galtier, deixando margem para uma saída do atacante.

De acordo com a imprensa francesa, Neymar ativou uma cláusula automática de renovação de seu vínculo com o PSG até 2027. A medida dificulta quaisquer negociações. Esse fator pesa para que Neymar, por enquanto, esteja inserido no planejamento do novo treinador. As atuações com gols e passes decisivos em terras nipônicas fortalecem sua imagem no PSG e também no mercado europeu. O retorno ao Velho Continente dará novas pistas sobre qual uniforme Neymar vestirá. A temporada na Europa começa em agosto.