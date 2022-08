Neymar supera Cristiano Ronaldo em número de gols em finais e fica atrás apenas de Messi; confira

Neymar viveu uma noite mágica no domingo com a camisa do Paris Saint-Germain. Além de voltar a atuar em alto nível pelo clube francês, o brasileiro marcou dois gols na goleada sobre o Nantes, conquistou o título da Supercopa da França e superou a marca de Cristiano Ronaldo com mais gols em finais entre os atletas em atividade.

Com isso, Neymar chega aos 21 tentos em decisões ao longo de toda a sua carreira. Lionel Messi, que também marcou na final deste domingo, lidera a lista entre todos os jogadores, com 32 gols. Cristiano Ronaldo fica na terceira colocação, com 20.

Para essa conta, entram apenas competições oficiais, seja por clubes e seleção. Neymar, que esteve presente em 35 finais, fez 10 gols pelo Santos, seis pelo Barcelona e cinco pelo Paris Saint-Germain, além de um gol pela seleção brasileira, na final da Copa das Confederações de 2013.

No currículo do brasileiro estão jogos de Campeonato Paulista, Libertadores, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa da Espanha, Copa do Rei, Copa da França e a Supercopa da França deste final de semana. Além disso, em apenas uma oportunidade (a Copa da França de 2018/19) Neymar perdeu uma final em que marcou.

Cristiano Ronaldo, sete anos mais velho que Neymar, apresenta marcas semelhantes. Com 20 gols, o currículo do português conta com decisões de Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra e Copa da Itália entre as 32 finais disputadas. Entretanto, o atacante nunca marcou em uma final por sua seleção - esteve presente nos títulos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações em 2019.

Lionel Messi, companheiro de Neymar no Barcelona e no PSG, lidera lista de goleadores após marcar na final da Supercopa da França. Em 39 finais, anotou 32 gols - a melhor média entre os jogadores em questão. Além disso, superou a marca de Pelé, com quem dividia a primeira posição com 31 gols.

Após a decisão deste domingo, Neymar elogiou a parceria com o argentino. "As pessoas falam demais. Nós sabemos o que passamos lá dentro. Leo é Leo, é sempre um jogador que faz a diferença" e revelou esperar que o trio do PSG, com Mbappé, dê bons frutos neste ano.

Todos os gols de Neymar em finais:

2010 - Campeonato Paulista - Santo André - 2 gols

2010 - Copa do Brasil - Vitória - 1 gol

2011 - Campeonato Paulista - Corinthians - 1 gol

2011 - Libertadores - Peñarol - 1 gol

2012 - Campeonato Paulista - Guarani - 4 gols

2012 - Recopa Sul-Americana - Universidad de Chile - 1 gol

2013 - Copa das Confederações - Espanha - 1 gol

2013/14 - Supercopa da Espanha - Atlético de Madrid - 1 gol

2014/15 - Copa do Rei - Athletic Bilbao - 1 gol

2014/15 - Liga dos Campeões - Juventus - 1 gol

2015/16 - Copa do Rei - Sevilla - 1 gol

2016/17 - Copa do Rei - Alavés - 1 gol

2018/19 - Copa da França - Rennes - 1 gol

2019/20 - Copa da França - Saint-Étienne - 1 gol

2020/21 - Supercopa da França - Marselha - 1 gol

2022/23 - Supercopa da França - Nantes - 2 gols