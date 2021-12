Neymar, Messi e Mbappé ficam fora da seleção do 1º turno do Campeonato Francês

O milionário e estrelado trio formado por Neymar, Messi e Mbappé, do Paris Saint-Germain, ficou fora da eleição da seleção dos melhores jogadores do primeiro turno do Campeonato Francês, feita por dois importantes veículos esportivos do país.

O argelino Andy Delort, do Nice, o francês Gaetan Laborde e o ganês Kamaldeen Sulemana, ambos do Rennes, formam o trio ofensivo escolhido pelo RMC Sport, enquanto o L'Équipe optou pelos franceses Martin Terrier, também do Rennes, Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, e Téji Savanier, do Montpellier. A escolha e as ausências surpreendeu muitos franceses.

Mbappé soma nove gols no campeonato, três atrás do artilheiro, o canadense Jonathan David, do Lille. Neymar não entra em campo desde o fim de novembro por causa de uma torção no tornozelo. O brasileiro soma três gols, enquanto Messi, que faz sua primeira temporada no clube, marcou apenas uma vez na disputa.

Apesar do fraco desempenho dos principais jogadores da equipe, o PSG lidera o Campeonato Francês com 13 pontos de vantagem para o Nice, segundo colocado (46 contra 33). Entre os 22 atletas escolhidos para formarem as duas seleções, o zagueiro Marquinhos é o único brasileiro da relação. Confira os eleitos:

"L'Équipe"

Antony Lopes (Lyon), Hamari Traoré (Rennes), Marquinhos (PSG), Gerzino Nyamsi (Strasbourg) e Birger Meling (Rennes); Johan Gastien (Clermont), Gana Gueye (PSG) e Seko Fofana (Lens); Téji Savanier (Montpellier), Dimitri Payet (Olympique de Marselha) e Martin Terrier (Rennes).

"RMC"

Ivo Grbic (Lille), Achraf Hakimi (PSG), William Saliba (Olympique de Marselha), Mamadou Sakho (Montpellier) e Przemyslaw Frankowski (Lens); Mario Lemina (Nice), Lovro Majer (Rennes) e Mattéo Guendouzi (Olympique de Marselha); Andy Delort (Nice), Gaetan Laborde (Rennes) e Kamaldeen Sulemana (Rennes).

O PSG deve ganhar o Campeonato Francês, apesar disso. O clube de Paris também se prepara para entrar na fase de mata-mata da Liga dos Campeões. As oitavas estão marcadas para fevereiro. Até lá, a comissão técnica do time francês espera poder contar com Neymar. Sua previsão de volta é para o fim de janeiro. O PSG mede forças com o Real Madrid.