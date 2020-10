Neymar mira fim de jejum para PSG reagir em dia sem esperado duelo Messi x CR7

Se Neymar quer conduzir o Paris Saint-Germain ao título da Liga dos Campeões da Europa, terá de fazer gols. Depois de falhar em todos os jogos da fase decisiva do torneio na temporada passada, disputada em Portugal, e na estreia na atual, a derrota diante do Manchester United na última semana, ele buscará encerrar esse jejum nesta quarta-feira, às 14h55 (horário de Brasília), diante do Istanbul Basaksehir, na Turquia, pela segunda rodada do Grupo H.

Os times abriram a participação no torneio com derrota - a equipe da casa perdeu para o RB Leipzig -, o que os coloca sob pressão, diante da possibilidade de ficarem sob maior risco de eliminação em uma das chaves mais complicadas da competição, algo que seria ainda pior para um dos seus atuais finalistas.

Leia Também Juventus x Barcelona: onde assistir e horário do jogo pela Liga dos Campeões

Para evitar esse cenário, o PSG conta com Neymar. Ainda que com boas atuações, ele não fez gols nos três jogos do time na reta final da temporada passada na Liga dos Campeões, perdendo a decisão para o Bayern de Munique. Já na derrota por 2 a 1 para o Manchester United, esteve abaixo do seu nível habitual.

No fim de semana, na goleada por 4 a 0 sobre o Dijon, Neymar brilhou, mas na organização das jogadas, colocando os companheiros na cara do gol, tanto que deu duas assistências. Soma, assim, dois gols em cinco jogos no começo desta temporada, abaixo da média das anteriores com a camisa do PSG. Agora, então, o brasileiro tentará encerrar o seu jejum na Liga dos Campeões, assim como Mbappé, que não marca há seis jogos no torneio.

ENCONTRO CR7 x MESSI ADIADO

A quarta-feira também reservaria um reencontro entre Messi e Cristiano Ronaldo, não fosse o coronavírus. O atacante da Juventus, afinal, testou positivo para o coronavírus na última Data Fifa. E o exame para a covid-19 realizado na véspera do confronto que ele continua infectado, embora assintomático, de acordo com informações da imprensa portuguesa.

Assim, Cristiano Ronaldo, que está sem atuar desde o dia 11, segue indisponível para o técnico Andrea Pirlo. E o reencontro entre os dois craques que têm dominado o futebol mundial ficou para o jogo na Espanha, em dezembro - eles não duelam desde junho de 2018, quando o português defendia o Real Madrid.

"Messi e Cristiano fazem coisas extraordinárias há 15 anos e continuam no topo. Eles fazem parte da história. Eu costumava muitas vezes enfrentar o Messi como jogador e amanhã será o primeiro como treinador", disse Pirlo, que fez seu último jogo pela Juventus na decisão da Liga dos Campeões de 2015, vencida pelo Barcelona.

Messi, de qualquer forma, estará em campo. E tentará ajudar o Barcelona a se recuperar da derrota para o Real Madrid, no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. Além disso, o clube está em crise fora dos gramados, com a renúncia do presidente Josep Maria Bartomeu e de toda a sua diretoria na última quarta-feira.

A ação é um reflexo da pior temporada recente da história do clube, a 2019/2020, encerrada com a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões e o desejo explícito de Messi de deixar o clube, embora ele tenha decido pela permanência até para evitar uma batalha jurídica.

Dentro de campo, o cenário não é dos melhores para a Juventus, que só empatou com o Verona, em casa, no domingo. Mas ao menos ambos estrearam com vitória no Grupo G da Liga dos Campeões, que também terá o duelo Ferencvaros x Dínamo de Kiev nesta quarta.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo E, que teve dois empates na primeira rodada, o Chelsea pode colocar em campo, pela primeira vez juntos, os recém-contratados Kai Havertz, Timo Werner e Hakim Ziyech ao lado de Christian Pulisic, um quarteto ofensivo que promete ser poderoso em um time de início de temporada claudicante, com apenas nove pontos somados em seis rodadas do Campeonato Inglês. A equipe londrina vai visitar o russo Krasonadar às 14h55. Mais tarde, às 17h, o Sevilla receberá o Rennes.

Já os jogos do Grupo F serão às 17h. Derrotados na estreia, Borussia Dortmund e Zenit se enfrentam na Alemanha. E Brugge e Lazio jogarão em busca do segundo triunfo na Bélgica.