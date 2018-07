Neymar mostra canela marcada por pontapés dos adversários

SANTOS - O atacante Neymar resolveu contra-atacar acusações de que é 'cai-cai' e mais uma vez mostra as marcas da violência dos zagueiros em suas pernas. Logo após dar show diante do Atlético-MG, no empate por 2 a 2 na Vila Belmiro, com golaço enfileirando os marcadores e dando até lambreta para sair de três defensores, o jogador do Santos usou o Twitter para mostrar sua indignação com a violência que sofre nos gramados, pelas botinas dos brucutus.

"Há 200 jogos pelo Santos que minhas canelas saem assim, rabiscadas… Não está fácil, viu! kkkkkkkkk", postou o astro santista em sua conta no twitter, acompanhada da foto da canela toda cheia de marcas de pancadas. Diante dos mineiros, Marcos Rocha, Rafael Marques, Leonardo Silva, Júnior César e no fim, Carlos César, foram os responsáveis por tentar parar Neymar, que jogou com a camisa 200 en referência à quantidade de partidas pelo clube.