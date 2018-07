Neymar na lista: veja quem está pendurado e pode ficar fora da semifinal da Copa

Um total de 32 jogadores chegaram nas quartas de final da Copa do Mundo com uma preocupação dupla, pois além de ajudarem suas seleções para chegar na semifinal do Mundial, ainda precisarão tomar cuidado para não serem advertidos e ficarem fora do penúltimo jogo antes da final da Copa, que acontece dia 15 de julho.

Os dois estão entre os jogadores pendurados com um cartão amarelo e que se forem advertidos, ficarão fora da semifinal. Na próxima fase, os cartões serão zerados. Entretanto, quem chegar ao segundo amarelo agora, fica fora da semi. A França enfrentou o Uruguai com cinco jogadores pendurados, mas nenhum deles levou cartão, casos de Olivier Giroud, Benjamin Pavard, Paul Pogba e Corentin Tolisso. Mbappé e Hernandez foram amarelados na vitória por 2 a 0 sobre os uruguaios, mas não estavam pendurados. Assim, o time francês não tem nenhum jogador suspenso para a semifinal.

No duelo Brasil x Bélgica, são oito ameaçados. O Brasil tem três jogadores, sendo dois titulares absolutos: Neymar e Philippe Coutinho. Completam a lista, o lateral-esquerdo Filipe Luis, que deve voltar para o banco de reservas para o retorno de Marcelo.

Entre os belgas, atletas importantes também estão ameaçados de desfalcarem a equipe, caso avance para a semifinal. Estão pendurados: Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Youri Tielemans e Leander Dendoncker.

O país com mais jogadores pendurados é a Croácia, com oito atletas, entre eles, Mario Mandzukic e Ivan Rakitic.

Confira a lista completa das seleções que entram em campo com jogadores pendurados:

Brasil

Neymar

Philippe Coutinho

Filipe Luis

Bélgica

Thomas Meunier

Kevin De Bruyne

Jan Vertonghen

Youri Tielemans

Leander Dendoncker

Suécia

Viktor Claesson

Albin Ekdal

Inglaterra

Jesse Lingard

Ruben Loftus-Cheek

Jordan Henderson

Kyle Walker

Rússia

Aleksandr Golovin

Roman Zobnin

Fedor Smolov

Ilya Kutepov

Iury Gazinsky

Croácia

Ante Rebic

Mario Mandzukic

Ivan Rakitic

Vedran Corluka

Sime Vrsalko

Marcelo Brozovic

Marko Pjaca

Tin Jedvaj