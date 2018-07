Neymar não descarta dar chapéu em Chicão no clássico

O atacante Neymar mandou um aviso para Chicão nesta quinta-feira: se sentir vontade, vai dar um novo chapéu no zagueiro do Corinthians no clássico de domingo, pelo Brasileirão. O garoto, contudo, disse não esperar que o rival guarde mágoa pelos acontecimentos negativos do jogo disputado no Campeonato Paulista deste ano.

"Acho que o que aconteceu já passou e não tem que ficar pensando nisso. Vai ser um jogo difícil, mas espero que seja um bom jogo e que eu faça gols. Se der para dar chapéu, vou dar chapéu. Santos e Corinthians são dois grandes times e acredito que vai ser um jogão", afirmou o atacante.

Neymar confessou que torce para que Ronaldo realmente fique fora do jogo de domingo. "Ele decide um jogo numa fração de segundo. Se Ronaldo não jogar será melhor para a gente, embora não mude muita coisa porque o elenco do Corinthians é forte".

Ele ainda negou que haja qualquer crise no Santos em razão da punição sofrida por ele, Paulo Henrique Ganso, André e Madson - os quatro se apresentaram com atraso para a concentração na quinta-feira passada. Madson recebeu a punição mais forte e não concentrou para enfrentar o Guarani na quarta.

"Espero que ele [Madson] possa voltar já o jogo de domingo. E se ele voltar, vai nos ajudar muito. Quanto ao resto, o grupo sempre esteve unido, desde o começo do ano. Nós já colocamos uma pedra nesse assunto".

André, que também foi punido, descartou qualquer protesto dos jogadores na quarta, por não terem feito "dancinhas" para comemorar os gols. "A dança não saiu pelas circunstâncias do jogo. Contra o Corinthians vai sair sim, caso a gente faça gol. Não teve nada a ver com a gente estar magoado. A gente está sempre feliz", disse.