Neymar não descarta Flamengo e Santos, mas diz que não jogaria no São Paulo

Neymar aproveitou o tempo livre nesta segunda-feira para conversar com alguns seguidores no Instagram e acabou falando algumas coisas do que pode acontecer no futuro de sua carreira. Ao responder perguntas de fãs, o jogador do Paris Saint-Germain disse "talvez" para as possibilidades de jogar pelo Flamengo e repetir a sua passagem no Santos, mas descartou as chances de jogar no São Paulo.

Um seguidor pediu para que o craque brasileiro voltasse ao elenco do Santos e ele disse "talvez" com uma foto atuando com a camisa do clube. Depois, questionado se jogaria pelo Flamengo, Neymar respondeu o mesmo, mas com uma foto dele mostrando o escudo rubro-negro e carinhas de risada. Só descartou a possibilidade de jogar pelo São Paulo e usou uma imagem jogando contra o rival tricolor paulista pelo Santos.

No momento de interação, Neymar respondeu perguntas sobre diversos temas, incluindo a vida pessoal, indicando que gostaria de ter mais filhos e se casar um dia. Ele negou estar namorando e voltou a dizer que não comemorou a classificação do Paris Saint-Germain diante do Bayern de Munique, na semana passada, pela Liga dos Campeões da Europa, na frente do meia Kimmich de forma proposital.

O astro brasileiro busca o sonhado título europeu com o Paris Saint-Germain e terá nova chance de chegar à final nesta temporada. Para isso, porém, precisa superar o Manchester City, rival nas semifinais: o jogo de ida será realizado no próximo dia 28, em Paris, e a volta ocorrerá em 5 de maio, na Inglaterra.

No Campeonato Francês, o time que é comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino é o segundo colocado, um ponto atrás do líder Lille - 70 a 69, após 33 rodadas. Outro título possível na temporada é o da Copa da França, na qual o Paris Saint-Germain está nas quartas de final e encara o Angers nesta quarta-feira, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.