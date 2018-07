Neymar não está pronto para futebol inglês, diz Mancini

Alvo de constantes rumores sobre uma transferência para a Europa, Neymar não está preparado para jogar no futebol da Inglaterra, afirma o técnico do Manchester City, Roberto Mancini. Na avaliação do treinador, o atacante santista deveria jogar no futebol espanhol.

"Neymar é um bom jogador, é jovem. Mas não sei se está pronto para jogar na Inglaterra porque o futebol aqui é totalmente diferente", disse Mancini, em entrevista ao jornal The Guardian, ao ser questionado sobre possíveis reforços para seu time, visando a próxima temporada europeia.

"Acho que ele vai jogar no Barcelona ou no Real Madrid, onde o futebol é mais técnico", apostou o treinador, que evitou confirmar um interesse do time no atacante brasileiro. Neymar é constantemente ligado a possíveis interesses dos dois clubes espanhóis, mas já reiterou inúmeras vezes que pretende seguir no Santos ao menos até a Copa do Mundo.

Ao listar seus preferidos para reforçar o City, Mancini incluiu os uruguaios Edinson Cavani, atualmente no Napoli, e Luis Suárez, do Liverpool, além do colombiano Falcao Garcia, do Atlético de Madrid.