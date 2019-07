Neymar não vai participar do último jogo da pré-temporada do PSG

Neymar não vai participar do jogo final da pré-temporada do Paris Saint-Germain contra o Sydney FC, da Austrália, na próxima terça-feira. Segundo o periódico francês L'Équipe, o atacante brasileiro ficará na cidade de Shenzhen, onde o PSG está concentrado, continuando trabalhos de recuperação enquanto a equipe vai viajar até Suzhou para jogar.

Como o jogador está suspenso para a partida contra o Rennes, pela Supercopa da França, por conta do ato indisciplina cometido após a final da Copa da França, Neymar fará sua estreia na temporada no jogo inicial do PSG no Campeonato Francês, contra o Nimes, no dia 11 de agosto.

Após se atrasar na reapresentação ao PSG por conta dos rumores de uma possível negociação que o mandaria de volta para o Barcelona, Neymar não participou em nenhum jogo da turnê que o time francês está fazendo na China. No último sábado, sem poder contar com Neymar, o PSG empatou em 1 a 1 com a Inter de Milão em amistoso disputado em Macau e, nos pênaltis, o time italiano levou a melhor ao vencer por 6 a 5.

Sobre uma possível saída do Paris Saint-Germain, o time mudou sua forma de conduzir o caso nos últimos dias e agora diz não estar disposto a ceder Neymar para o Barcelona. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, a diretoria da equipe francesa já enviou ao time catalão o recado de que não está disposta a negociar o atacante brasileiro, mesmo com as propostas milionárias e a oportunidade até mesmo de receber jogadores em troca da liberação do camisa 10.