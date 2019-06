Neymar nega crime de estupro, diz promotora que acompanhou depoimento

O atacante Neymar negou o estupro contra a modelo Najila Trindade no depoimento que está concedendo nesta quinta-feira na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro. A afirmação foi feita pelo promotora Flavia Merlini, uma das três especialistas designadas pelo Ministério Público para acompanhar as investigações. A promotora também afirmou que o jogador respondeu a todas as perguntas feitas pela delegada Juliana Bussacos, que conduz as investigações.

“Ele respondeu a todos os esclarecimentos. A partir de agora, a doutora Juliana (Bussacos), vai tomar outras diligências necessárias até a conclusão do inquérito. Como o inquérito é sigiloso, não podemos divulgar quais serão as outras diligências. Ele respondeu todas as perguntas de maneira satisfatórias. Ele negou o crime”, disse a promotora Flávia Merlini.

Além de Flávia Merlini também acompanham o depoimento as promotoras Estefânia Paulin e Kátia Peixoto. O depoimento, que ainda não tem previsão de conclusão, começou por volta das 15h30 desta quinta-feira.

Esse é o segundo depoimento de Neymar sobre o caso. O primeiro aconteceu no Rio de Janeiro, em 6 de junho, quando o atleta falou na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática por causa do vazamento de imagens íntimas da modelo.