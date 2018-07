Neymar nega pressão, mas exalta primeiros gols na Liga dos Campeões

BARCELONA - Foram necessários seis jogos para que Neymar fizesse seus primeiros gols na Liga dos Campeões da Europa. Depois de cinco partidas em branco, o brasileiro marcou nada menos que três vezes na goleada do Barcelona sobre o Celtic por 6 a 1, nesta quarta-feira, dando seu cartão de visitas pelo time catalão na competição e encantando a todos que foram ao Camp Nou. Apesar da grande expectativa em seu futebol, o jogador negou que se sentisse pressionado para marcar na principal competição de clubes da Europa. "Pressão eu não sentia, mas precisava marcar. Estou muito feliz por marcar meus primeiros três gols na Liga, mas o mais importante é que a equipe jogue bem", disse, na saída do campo.

Os gols de Neymar e a grande atuação do Barcelona também foram importantes para amenizar as dúvidas sobre a equipe, que havia perdido na sequência para o Ajax e o Athletic Bilbao, e batido apenas o frágil Cartagena. "O mais importante é que conseguimos superar essas derrotas e agora temos que pensar no Campeonato Espanhol", comentou o brasileiro.

Sem Messi e Fàbregas, Neymar atuou mais centralizado, quase como um centroavante, e teve aquela que talvez tenha sido sua melhor atuação pelo Barcelona até o momento. O jogador, no entanto, prefere não escolher posição. "Eu prefiro jogar, dá no mesmo se for pelo centro ou pelos cantos."