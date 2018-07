Neymar participa de comercial e fala sobre de torcedores espanhóis

SÃO PAULO - Com mais três semanas de recuperação antes de voltar aos gramados, Neymar aproveita o tempo parado para gravar comerciais e observar o comportamento dos torcedores espanhóis. Em entrevista durante comercial de marca de sorvete, o jogador brasileiro contou um pouco sobre sua preparação antes dos jogos, os gols mais marcantes na carreira e sobre as diferenças entre brasileiros e espanhóis para torcer.

Neymar está de molho no Barcelona. Ele machucou o pé esquerdo na partida contra o Real Madrid, pela Copa do Rei, e, de acordo com recomendações médicas do clube catalão, ficará em tratamento por quatro semanas. Religioso, o jogador contou que mesmo sem ter grandes manias, pede ajuda divina antes da partidas. "Não temos superstição, mas eu e meu pai sempre nos falamos antes dos jogos e oramos. O que fazemos mesmo é pedir proteção para Deus e agradecemos por mais uma conquista, por mais um dia e momentos maravilhosos", afirmou.

Com 199 gols marcados na carreira entre Santos, Brasil e Barcelona, Neymar ainda possui dúvidas sobre o gol mais marcante. "Foram tantos que me marcaram que fica difícil escolher um, mas eu acho que foi o primeiro por cada clube que passei. É uma alegria muito grande, além de começar uma história diferente em cada lugar", disse, também referindo-se à seleção.

Além disso, Neymar também comentou sobre a experiência de estar morando na Europa. Mesmo que o jeito de torcer seja semelhante ao do brasileiro, o atacante afirma que há diferenças de comportamento em relação aos espanhóis.

"Os torcedores da Espanha são apaixonados pelo clube e por futebol. No Brasil, a gente já nasce com uma bola no berço, não adianta, está no nosso sangue. Claro que tem algumas diferenças, mas o sentimento pelo esporte é igual. Agora, o jeito de celebrar é bem diferente. O brasileiro gosta de um churrasco com pagode, uma feijoada com a família e amigos. Os espanhóis também comemoram bastante, vão às ruas, se reúnem em restaurantes, mas sem samba nem feijoada (risos)", brincou.

Neymar também postou na redes sociais o sexto episódio de 'Dias em Santos', uma série que começou a fazer na internet sobre sua carreira.