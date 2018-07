Neymar participa de promoção do Barcelona e conhece torcedores

Três torcedores do Barcelona tiveram a sorte de conhecer Neymar pessoalmente, apertar sua mão e tirar fotos com o craque brasileiro. Alex Jimenez e seus dois filhos compraram o ingresso de número 25 milhões para a entrar no Museu do clube catalão e foram agraciados com a promoção envolvendo Neymar. Os meninos, Estanis e Dídac, adoraram o prêmio.

Já faz alguns meses que a família Jimenez frequenta o Museu do Barcelona. Não se cansam se visitar o lugar e ter contato com a história do time catalão, um dos melhores e mais conhecidos do mundo. O encontro com Neymar ocorreu nesta quinta-feira. Neymar tem por obrigação contratual participar das promoções do Barça sempre que solicitado. A intenção maior do clube é formar cada vez mais torcedores, e consumidores das cores do time.

Conhecer Neymar foi apenas um dos prêmios ganhados pelos Jimenez. Eles também fizeram um tour exclusivo pelas dependências do Camp Nou. O Museu do Barcelona completa 30 anos. Daí a ideia da promoção do departamento de marketing do clube. Na Europa, é uma tradição os times terem esse espaço para o torcedor, sempre desembocando numa loja com os produtos da equipe. É mais uma forma de fazer dinheiro.