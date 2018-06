Neymar passará por cirurgia e só volta ao futebol em maio, um mês antes da Copa

Neymar passará por cirurgia para colocar um pino na fissura no quinto metatarso do pé direito e deve voltar aos gramados apenas em maio, um mês antes da Copa do Mundo, segundo informações do portal Globo.com. A lesão foi sofrida na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no último domingo. Na ocasião, o brasileiro pisou de mau jeito, caiu no gramado acusando muitas dores e precisou ser substituído, chorando muito. Ele saiu de maca.

Na manhã de segunda, Neymar chegou a postar foto de seu tornozelo imobilizado nas redes sociais, com a legenda: "Terminou por hoje". Os primeiros exames que o jogador realizou no Hospital Americano, em Neuilly sur Seine, não mostraram qualquer fratura no local.

Desta forma, passando pela cirurgia, o jogador mais caro da história do futebol precisará de dois meses de recuperação da lesão e voltará a atuar apenas nas últimas três rodadas do Campeonato Francês. Ele também estará disponível para as semifinais da Liga dos Campeões, caso o Paris Saint-Germain avance na competição.

Neymar também se torna problema para a seleção brasileira, que fará amistosos contra Alemanha e Rússia, nos dias 23 e 27 de março, respectivamente. O técnico Tite realizará a convocação para estes confrontos na sexta-feira.

PSG

Nesta terça, o treinador do PSG, Unai Emery, preferiu a cautela para comentar sobre a lesão de Neymar. Nem mesmo a cirurgia que o estafe do jogador resolveu fazer ele confirmou. Disse isso porque não recebeu a confirmação da operação dos médicos do clube francês. Neymar, no entanto, estava decidido pela intervenção.