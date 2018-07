Neymar, Paulinho e Iniesta são finalistas de premiação

RIO - Dois brasileiros estão entre os seis principais craques da Copa das Confederações. Neste sábado, a Fifa anunciou que Neymar e Paulinho estão entre os melhores do torneio. O outro finalista deste domingo, a Espanha, também conta com dois representantes na lista da Bola de Ouro: Iniesta e Sérgio Ramos. A classificação ainda conta com o italiano Pirlo e o uruguaio Luiz Suárez.

O Estado revelou neste sábado que Neymar lidera a avaliação do grupo técnico da Fifa que, agora, apresentou os nomes aos jornalistas credenciados no torneio. Uma votação ocorrerá até o fim da prorrogação da final para determinar o vencedor.

Neymar foi o melhor em campo em três jogos seguidos, algo inédito na Fifa, enquanto Paulinho garantiu a vitória do Brasil contra o Uruguai. Do lado espanhol, Iniesta e Ramos têm sido os motores da seleção campeã do mundo.

Já Pirlo não jogou contra o Brasil e também não vai enfrentar o Uruguai neste domingo, na disputa pelo 3.º lugar da competição.

Neste ano, a Fifa decidiu modificar a forma de votação, justamente para evitar saias-justas. Até a Copa de 2006, a votação terminava antes da final, o que deu brecha para polêmicas.

Em 2002, um dos dois gols de Ronaldo contou com a falha do goleiro Kahn. Mas foi o alemão que saiu como o melhor do torneio.

Quatro anos depois, outra polêmica. Zidane foi eleito o melhor da Copa. Mas, na final, acabaria expulso e a França perderia o título para a Itália.