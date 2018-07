Neymar pede 'cabeça erguida' no Barcelona após eliminação na Liga

SÃO PAULO - Neymar não conseguiu evitar a eliminação do Barcelona para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. A equipe catalã sofreu um apagão nas duas partidas contra o rival espanhol, sucumbiu ao adversário da capital e como puniçãom ficou fora da fase decisiva do torneio que domina há anos. Neymar, o símbolo da renovação do Barcelona após a saída do técnico Pep Guardiola, admitiu a superioridade e competência do Atlético de Madrid durante os 90 minutos do jogo de quarta, quando o Barça perdeu por 1 a 0. "Temos de levantar a cabeça que a vida continua aqui no Barcelona. A sensação é de tristeza, perder não é fácil", disse o brasileiro, que conheceu a primeira eliminação em fase decisiva no clube catação.

Com Messi anulado pela marcação, a chance de empatar o jogo na casa do rival esteve nos pés de Neymar, mas o goleiro Courtois impediu a mudança na história e resultado da partida. Ainda na zona mista do Estádio Vicente Calderón, Neymar destacou os pontos principais da decisão. "Atlético soube se defender muito bem. Os jogadores eram melhores juntos. Com o seu futebol a partir da defesa, nos superaram."

O Barcelona terá pouco tempo para se recuperar da eliminação. O próximo jogo será contra o Granada, sábado, pelo Campeonato Espanhol, e no dia 16, o Barcça enfrenta o arquirival Real Madrid na final da Copa do Rei. Será a chance de Neymar, agora jogando na posição que lhe é característica, pela esquerda, dar novo ânimo ao torcedor do time catalão. Após a eliminação, os jornais e portais espanhóis ressaltaram a atuação do brasileiro e condenaram o que Messi fez em campo.