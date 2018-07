Neymar pede desculpas para Cavani na frente do grupo após entrevero, diz jornal

A relação profissional entre Neymar e Cavani pode estar próxima de um 'recomeço'. De acordo com a imprensa francesa, os dois atacantes do Paris Saint-Germain teriam feito as pazes nesta quarta-feira depois do entrevero em que ambos se envolveram durante a última partida do Campeonato Francês, no domingo.

De acordo com o jornal L'Équipe, o brasileiro, tido como um dos vilões no caso - que envolveu até o lateral Daniel Alves -, teria pedido desculpas para o centroavante uruguaio na frente do elenco no vestiário da equipe.

O periódico francês afirma que Thiago Silva, zagueiro do PSG, serviu de intérprete para o brasileiro, que teria lamentado sua atitude durante e depois da vitória sobre o Lyon por 2 a 0. Na ocasião, ele e Cavani discutiram por uma cobrança de falta, com Daniel aparentemente roubando a bola do uruguaio e entregando a Neymar. Ainda na mesma partida, o mesmo se repetiu em uma cobrança de pênalti, com o camisa 10 sendo contrariado desta vez.

A imprensa europeia afirmou que o capitão da equipe parisiense foi, inclusive, quem separou uma briga entre os dois atacantes no vestiário após o jogo. O brasileiro teria partido para cima do uruguaio após ser questionado por ele. A briga, no entanto, teria deixado o uruguaio isolado no grupo.

O técnico Unai Emery, por sua vez, se ausentou da discussão sobre quem deveria cobrar faltas e pênaltis no time. Sem informar a hierarquia atual, ele afirmou em entrevista que os dois são capazes de decidir quem poderá efetuar as cobranças de faltas e pênaltis.

Nesta quinta, Daniel Alves respondeu aos comentários do uruguaio Diego Forlán, que saiu em defesa do seu compatriota e disse que ele não deveria ter se envolvido na discussão. "Não deveria haver uma terceira pessoa na discussão. É infantil. Mas eles são amigos, são brasileiros, e se defendem", afirmou o atacante celeste.

Em sua conta no Twitter, o lateral brasileiro negou mais uma vez que tenha ajudado Neymar. "Não sei qual jogo vocês assistiram, mas para sua informação eu não tirei a bola de nenhum companheiro, pelo contrário, me roubaram ela", afirmou. "E para que se lembrem, o último gol de falta do PSG fui eu quem fiz, então parem de envolver meu nome em polêmicas".