Neymar perde condicionamento físico e terá tratamento especial

SÃO PAULO - Profissionais da comissão técnica do Santos descobriram o problema de Neymar para explicar as últimas apresentações ruins: o craque abriu o bico. Exames de rotina nos jogadores constataram que o atacante voltou da seleção brasileira fora de condições físicas. Neymar participou do jogo do Brasil contra a Inglaterra, derrota por 2 a 1, em Wembley, na estreia de Felipão no comando do time. Desde sua volta de Londres, Neymar não conseguiu recuperar o condicionamento físico, embora tenha 21 anos apenas.

Viagens, pouco tempo para treino e muito descanso no hotel ajudaram o atleta a perder sua condição. Na derrota do Santos para o Paulista, 3 a 1, o atacante esteve abaixo do que costuma mostrar em campo no Paulistão. Também já havia feito uma apresentação ruim no amistoso da seleção. Para ajudar, Neymar guardou um pouco de fòlego para o carnaval do Rio.

Nas férias e em meio à pré-temporada do Santos, Neymar marcou presença em algumas cerimônias de premiação na Suíça e no Uruguai. A conta chegou nese começo de fevereiro. Para recuperar seu principal jogador, o Santos prepara semanas especiais de trabalho para Neymar. O calendário brasileiro, por causa dos jogos da Libertadores (o Santos não disputa a competição sul-americana), também ajuda Muricy Ramalho a ter semanas cheias de trabalho.

Muricy também já tentou dar folga para o atacante, mas ele se recusa a deixar o time para descansar. Neymar já demonstrou apetite para jogar todas as partidas do Santos na temporada.