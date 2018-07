Neymar perde pênalti no final e Santos só empata com o Ceará

O Santos voltou a empatar neste domingo, 16, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Preso na inspiração de Paulo Henrique Ganso e de olho na semifinal da Copa do Brasil, o time ficou no 1 a 1com o Ceará, na Vila Belmiro. Nas duas cobranças de pênaltis que teve, Neymar acertou uma e errou a outra – ambas com paradinha. Washington anotou para o time visitante.

Apesar do jogo decisivo contra o Grêmio, na quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal, o técnico Dorival Júnior não quis saber de poupar a maioria dos seus jogadores. Apenas Léo e Robinho ganharam folga. Ao menos na escalação, a ordem era partir para cima do adversário. Faltou avisar os jogadores.

E o comandante santista bem que tentou disfarçar, mas reconheceu que sua defesa não vive a melhor das fases. Antes mesmo de a bola rolar, a equipe já havia sofrido 49 gols na temporada contra 111 marcados. “A preocupação é para que a equipe volte a jogar um futebol consistente os 90 minutos. Não é só com a defesa”, disse.

Sozinho. Sondado pelo poderoso Real Madrid, conforme noticiou a imprensa espanhola durante a semana, o meia-atacante Paulo Henrique Ganso tratou de justificar o interesse. O jogador, preterido por Dunga na lista dos 23 convocados para a seleção brasileira, distribuiu passes de calcanhar e chutes precisos. Na frente, André e Neymar sentiam a falta do companheiro Robinho.

Mas quem marcou primeiro foi o Ceará. Estreante da tarde, Washington - ex-Portuguesa, Palmeiras e São Caetano – recebeu cruzamento na área e, sozinho, cabeceou firme para o gol. Não demorou muito e a defesa voltou a irritar Dorival Júnior. Misael marcou, mas o árbitro Ricardo Marques Ribeiro erroneamente assinalou impedimento.

O primeiro tempo só não foi pior para o time da casa porque, de novo, Paulo Henrique Ganso achou um espaço. Ele deixou Neymar na cara do gol e o atacante sofreu pênalti depois de algumas pedaladas. Na cobrança, o próprio Neymar deslocou o goleiro para empatar. No lance, os cearenses reclamaram não só da marcação da falta como das duas paradinhas do jogador.

SANTOS 1 Felipe; Maranhão, Edu Dracena , Durval, Pará; Arouca, Wesley, Marquinhos (Luizinho), Paulo Henrique Ganso; Neymar e André (Marcel) Técnico: Dorival Júnior CEARÁ 1 Diego; Diogo (Tony), Fabrício, Anderson, Ernandes; Michel (Júlio Cearense), João Marcos, Careca, Erick Flores (Luizinho); Misael e Washington Técnico: Paulo César Gusmão Gols: Washington, aos 9; Neymar, aos 38 minutos do 1.º Tempo. Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Renda: R$ 225.975,00 Público: 8.998 pagantes Estádio: Vila Belmiro, em Santos

“Tiveram alguns erros fundamentais para as partidas. É muito difícil jogar com o Santos aqui na Vila Belmiro, ainda mais com erros assim”, disse o técnico Paulo César Gusmão.

Sem vontade. Diante da apatia do time da Baixada, Madson foi a opção para a etapa complementar. No lugar de Marquinhos sumido, o rápido meia-atacante começou a dar nova cara à equipe. Não deu lá muito certo.

Do outro lado, o time recém-promovido à Série A sofria com a falta de pontaria dos seus jogadores. Washington pareceu se contentar com o gol marcado nos primeiros minutos e seu companheiro Misael cansou.

Já no fim do jogo, quando tudo parecia se resolver a favor do Santos, Neymar deu um lindo corte no zagueiro e recebeu um pontapé, na entrada da área. Na nova cobrança, nova paradinha, mas desta vez a bola foi para fora. E o jogo terminou com o placar empatado.

Na sequência do Brasileirão, o Santos vai a Goiás enfrentar o Atlético, no sábado. Já o Ceará recebe o Vitória, um dia depois, às 16 horas.