Neymar pode completar três anos de invencibilidade pela seleção neste domingo

A seleção brasileira e o seu principal jogador, Neymar, podem atingir um importante retrospecto neste domingo caso não percam para a Suíça, em Rostov, pela estreia na Copa do Mundo. Há três anos, em 17 de junho de 2015, o Brasil perdeu uma partida pela última vez com a presença do atacante em campo, marca que pode ser ampliada se a equipe confirmar o favoritismo e passar sem derrota pelo primeiro compromisso na Rússia.

O resultado negativo em questão foi pela Copa América, no Chile. Em Santiago, o Brasil perdeu por 1 a 0 para a Colômbia e, após o apito final, Neymar se envolveu em uma discussão com os adversários e acabou expulso. O gesto lhe rendeu uma punição pelas partidas seguintes, válidas pelas Eliminatórias, quando sua ausência acabou por enfraquecer o time e contribuir para resultados negativos.

Com Neymar no elenco, o Brasil não perdeu mais desde então. Em jogos oficiais, foram só duas derrotas. E um outro revés em um amistoso. Pelas Eliminatórias a seleção perdeu para o Chile, na estreia, por 2 a 0, em outubro de 2015. O atacante estava suspenso e não participou do jogo. Na Copa América Centenário, em 2016, nos Estados Unidos, ele não foi convocado pois havia sido liberado pelo Barcelona para disputar os Jogos Olímpicos do Rio-2016. Com isso, foi "poupado" de participar de derrota por 1 a 0 para o Peru.

No único amistoso perdido pela seleção desde então, Neymar também não estava. Na derrota por 1 a 0 para a Argentina, na Austrália, em junho do ano passado, o atacante ficou fora da convocação. Tite preferiu dar descanso ao atacante, que foi liberado para curtir as férias, e promoveu mais experiências no time. Depois disso, a seleção não perdeu mais nenhum encontro.

Aquela derrota para a Colômbia, inclusive, é a única de Neymar em jogos oficiais pela seleção brasileira (amistosos não contam). Na última Copa do Mundo a equipe perdeu as duas partidas finais, contra Alemanha e Holanda, quando já não contava com o camisa 10 em campo por estar machucado.