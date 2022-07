Neymar pode ter definição acelerada após retorno de Mbappé e movimentos do PSG no mercado

Neymar vive em compasso de espera por uma definição do Paris Saint-Germain acerca de sua permanência no clube francês para esta temporada. Se antes tudo parecia sacramentado, a demora para uma conclusão do tema tem deixado dúvidas sobre como o clube de Paris se reestruturará dentro de campo com a liderança de Kylian Mbappé e as chegadas de Christophe Galtier, como treinador no lugar de Maurício Pochettino, e de Luis Campos, como diretor de futebol no lugar do brasileiro Leonardo.

Neste mês de julho, o PSG fará uma turnê pelo Japão. A viagem para o país asiático acontece no fim de semana. No dia 20, o clube francês medirá forças com o Kawasaki Frontale. Dois dias depois, será a vez de encarar o Urawa Reds Diamonds. O último compromisso acontece no dia 25, quando os parisienses enfrentam o Gamba Osaka. Apenas nesta segunda-feira foi concluída a reapresentação do elenco, com o retorno do astro Mbappé.

Pelo tempo que ficará longe de Paris, o PSG tem pressa na definição de novos contratados. A diretoria se concentra principalmente no ataque. O italiano Gianluca Scamacca, do Sassuolo, e o francês Hugo Ekitike, do Reims, são jovens centroavantes - com 23 e 20 anos, respectivamente - e estão mais próximos de vestir a camisa da equipe de Neymar. O craque polonês Robert Lewandowski é um sonho mais distante - ele ainda precisa resolver pendências com o Bayern de Munique e prioriza uma transferência para o Barcelona.

Mas não apenas de contratações vive o Paris Saint-Germain neste momento. Para chegar ao tão sonhado título da Liga dos Campeões, o clube entende ser necessária uma completa reformulação no elenco, deixando apenas uma espinha dorsal, com lideranças técnicas, como Messi e Mbappé. Na última semana, a imprensa francesa divulgou o que seria uma lista de jogadores negociáveis do clube. Nela, não consta o nome de Neymar.

Mauro Icardi, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Gana Gueye, Ander Herrera, Abdou Diallo, Dina Ebimde e Thilo Kehrer são os atletas fora dos planos. O objetivo do PSG é reduzir o número de opções no grupo. Os dirigentes não querem mais arcar com salários de atletas que pouco são utilizados ao longo da temporada. Com um time mais enxuto, a administração de egos também fica mais fácil. Há ainda que se respeitar o fair play financeiro da Fifa.

Em sua entrevista de apresentação, Christophe Galtier reforçou o interesse de contar com Neymar na equipe. O treinador disse que buscará um bom posicionamento para o atleta brasileiro.

"Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Qual treinador não gostaria de tê-lo em seu elenco? Eu estava falando antes sobre a necessidade de equilíbrio, em qualquer nível que você jogue, e tenho uma ideia muito clara sobre o que espero de Neymar. Vou conhecê-lo, vou ouvir o que ele tem a dizer e quais são suas expectativas. É claro que quero que o Neymar fique com a gente. Ele está entre os melhores do mundo, todos os treinadores querem jogadores como ele", explicou Galtier.

Em meio a frases ambíguas do presidente Nasser Al-Khelaifi e informações da imprensa francesa cravando sua dispensa do clube, Neymar se reapresentou, ao lado de Messi, seis dias antes do esperado para a pré-temporada do Paris Saint-Germain. Nas redes sociais, o astro brasileiro tem deixado de lado os objetivos do PSG no ano e se concentra principalmente na seleção brasileira e na Copa do Mundo do Catar, talvez a sua última aos 30 anos.

"Essa temporada vai entrar tudo, é só chutar. Estou sentindo. Sabe quando está com um feeling bom? Vai chutar na Copa, gol. Chuta de esquerda, gol. Cabeceia, gol. De cabeça, eu estou bem. Treinei nas férias", disse o jogador durante uma live.

Neymar tem mercado no futebol europeu, mas a renovação automática de contrato até 2027, noticiada por veículos locais, pode trazer dificuldades para uma negociação. O Chelsea é apontado como principal interessado, mas ainda não se manifestou sobre isso. A lentidão para se tomar algumas decisões, como a demissão de Mauricio Pochettino, dá mostras de que o Paris Saint-Germain não efetivou seu planejamento da maneira ideal.

No dia 31 de julho, o PSG vai a campo para decidir a primeira taça do ano, a Supercopa da França, diante do Nantes. No primeiro fim de semana de agosto, começa o Campeonato Francês. Já a Liga dos Campeões terá sua primeira rodada da fase de grupos disputada apenas entre os dias 6 e 7 de setembro. Neymar segue treinando e fezendo o seu trabalho.