Neymar pode voltar a jogar no dia 18 após tratamento intensivo

Neymar se apresentará ao Barcelona no próximo dia 5 e pode entrar em campo antes do previsto. De acordo com as previsões, o craque estará apto para jogar no dia 19 de agosto, 45 dias depois de fraturar a terceira vértebra lombar durante as quartas de final da Copa do Mundo. O clube catalão enfrentará o León, do México, no Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper, no dia 18.

O craque ainda se recupera da lesão ocorrida no último dia 4. No lance, o lateral Zúñiga acertou as costas de Neymar já no fim da partida. Fora da Copa, o jogador começou o tratamento no Guarujá, já no dia seguinte à contusão. Quatro dias depois, assistiu à derrota por 3 a 0 do Brasil para a Holanda do banco de reservas. Durante as férias, Neymar usou um cinta de proteção para a coluna.

Antes da reapresentação, o brasileiro passará quatro dias em Tóquio, onde irá cumprir compromissos publicitários. O jogador deixa a capital do Japão rumo a Barcelona no próximo dia 3. No clube, Neymar, de acordo com o jornal espanhol Marca, irá realizar um tratamento com Enric Cáceres, especialista em traumas na coluna e responsável pela recuperação de Henry, Cazorla e Yaya Touré. O médico participou do tratamento de Higuaín (que tinha uma hérnia de disco) em dezembro de 2010.

Na pré-temporada, o time do Barcelona ainda fará mais três partidas, todas fora de casa. No dia 2 de agosto, o time enfrenta o Nice. Quatro dias depois, vai à Itália jogar contra o Napoli. No dia 9, a equipe do técnico Luis Enrique mede forças com o Helsinki, na Finlândia. O Campeonato Espanhol terá início no dia 24, diante do Elche, novamente no Camp Nou.

Neymar já disputou 45 jogos pelo Barcelona e marcou 17 gols, com média de 0,38 gol por confronto. O camisa 11 disputará sua segunda temporada pelo clube catalão. Na seleção brasileira, Neymar chegou à marca de 35 gols em 54 jogos (média de 0,65). Na Copa do Mundo, o jogador esteve me campo por 457 minutos. Em cinco jogos, fez quatro gols e deu uma assistência.