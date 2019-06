Neymar posa para fotos com Bolsonaro após amistoso

Neymar postou nas redes sociais fotos ao lado de Jair Bolsonaro. O presidente visitou o jogador no hospital em Brasília após a vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre o Catar em amistoso disputado no estádio Mané Garrincha.

"Presidente @jairbolsonaro visitou nosso craque @neymarjr após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Catar nesta quarta-feira. O atleta passou por exames e recebeu a torcida do nosso presidente", informou o perfil do jogador no Twitter.

O camisa 10 da seleção torceu o tornozelo direito ainda no primeiro tempo. Ele deixou o campo antes dos 20 minutos de partida, desceu para o vestiário com gelo na região machucada e foi para o hosppital de muletas.

Bolsonaro esteve no estádio para assistir ao amistoso. Sem ser anunciado pela sistema de som e tampouco aparecer no telão da arena, ele foi notado apenas por uma parte dos torcedores, sentados próximos à tribuna de honra. Alguns, ao perceberem a presença do presidente, o saudaram e aplaudiram.