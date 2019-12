Neymar processa Barcelona por má-fé e exige R$ 16 milhões, diz jornal

O atacante Neymar voltou a processar o Barcelona e, desta vez, exige do clube espanhol um pagamento de 3,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) pelo último mês que atuou com a camisa azul grená antes de se transferir para o Paris Saint-Germain.

A notícia do processo foi divulgada inicialmente pelo El Mundo. Segundo o jornal espanhol, a ação diz que o clube catalão não pagou parte do salário do brasileiro quando ele foi negociado com o PSG em agosto de 2017.

No processo, os advogados de Neymar acusam o Barcelona de atuar com "absoluta má-fé" e de retaliá-lo por assinar contrato com a equipe francesa, que na época pagou a multa rescisória do jogador.

O pai do craque brasileiro confirmou o processo em entrevista a um programa da rádio espanhola Cadena Ser. Segundo ele, trata-se de uma ação relativa ao imbróglio que marcou a saída de Neymar do Barcelona.

"É uma coisa que passou, mais cedo ou mais tarde haverá um acordo", explicou. Questionado se seu filho voltará a jogar com a camisa do clube catalão, Neymar pai afirmou, entre risos, que o atacante brasileiro "tem contrato com o PSG.

Relação de amor e ódio

Neymar também mode outra ação na Justiça espnhola cobrando 40 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões), referentes ao pagamento de um bônus de sua renovação de contrato com o time espanhol, em 2016. O clube não pagou por entender que ele desfez o acordo ao se transferir para o PSG.

Mesmo assim, o brasileiro sempre é apontado como um possível reforço da equipe catalã nas janelas de transferência e, tanto clube como jogador, não escondem o interesse em uma nova reunião. /Com informações da EFE