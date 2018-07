Neymar processa União após vazamento de investigação por sonegação fiscal

Neymar entrou com uma ação contra a União Federal pelo vazamento do processo no qual ele e seus pais são investigados por suposta sonegação de impostos no Brasil. O jogador reclama que o acesso ao processo é sigiloso, porém informações foram divulgadas na imprensa sem a sua autorização.

O craque do Barcelona pede que a União "adote medidas eficazes para evitar novos vazamentos". Ele também exige que a União "informe as medidas que estão sendo tomadas para investigação dos fatos e punição dos responsáveis pelo vazamento".

Além de Neymar, os demais autores da ação contra a União são o seu pai, Neymar da Silva Santos, sua mãe, Nadine Gonçalves, e três empresas da família: Neymar Sport e Marketing, NN Consultoria Esportiva e Empresarial e NN Administração de Bens.

Em sua decisão, o juiz federal Eduardo Santos da Rocha Penteado diz que há elementos que "sugerem que a imprensa obteve acesso a informações de forma prematura, ou seja, antes mesmo de os interessados no processo administrativo fiscal terem sido intimados de atos nele praticados". Por isso, o magistrado determinou à União que informasse o nome e a matrícula funcional dos servidores que possuem ou possuíram acesso ao processo contra Neymar e seus familiares. O juiz pede ainda o andamento processual discriminado, com datas e ocorrências.

Em setembro do ano passado, o desembargador Carlos Muta, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, determinou o bloqueio de R$ 188 milhões de Neymar. O jogador é acusado pela Procuradoria da Fazenda Nacional de sonegar impostos de 2011 a 2013, período em quem defendia o Santos e negociou sua transferência para o Barcelona.