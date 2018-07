Neymar promete gol como presente de aniversário de Dorival

Principal goleador do Santos na temporada, Neymar não quer deixar passar a oportunidade de fazer um gol especial para o técnico Dorival Júnior, que completará 48 anos neste domingo, dia do primeiro jogo da final contra o Santo André, no Pacaembu. "O aniversário é dele, mas nós daremos o presente", disse o garoto de 18 anos, que já balançou a rede 21 vezes nesta temporada, entre Paulistão e Copa do Brasil.

Neymar já fez gol de todos os jeitos nas duas competições. O que ele marcou na vitória por 3 a 1 contra o São Caetano, no ABC, foi o seu primeiro de cabeça na temporada e rendeu um churrasco para o elenco inteiro, que Dorival Júnior promete pagar no momento certo. Antes do jogo, o técnico fez um desafio. Se Neymar ou Robinho marcasse um gol de cabeça ele bancava a carne. Perdeu logo no primeiro jogo.

O que Neymar espera é que o primeiro jogo da decisão não seja tão difícil como o da fase de classificação, em 4 de fevereiro, no Estádio Bruno José Daniel. O Santos já era o time da moda, mas como choveu teve dificuldade de jogar com a bola no chão e impor seu ritmo forte. Mesmo assim venceu por 2 a 1. Para quem perdeu apenas duas partidas no Campeonato Paulista, aquela poderia ser apenas mais uma vitória. Mas para Neymar não. O garoto driblou três adversários em sequencia, deu uma caneta (bola entre as pernas) num quarto e chutou cruzado no canto esquerdo de Júlio César.

"Desde que comecei no profissional, esse foi o gol mais bonito", opina o garoto, que fez 18 anos no dia seguinte ao jogo.

Ele considerou aquele duelo um dos mais difíceis da primeira fase do Estadual. "Só vencemos na metade do segundo tempo com um gol do Ganso, encobrindo o goleiro com um balãozinho."

Considerando a dificuldade que o time enfrentou no ABC e no que Dorival falou nas palestras durante a semana, Neymar acredita que a decisão do Campeonato Paulista não acaba amanhã. "Temos que respeitar o Santo André por tudo que ele fez até aqui", afirma, sem convicção.