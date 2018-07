Neymar promete ir à Fifa para garantir bônus de R$ 96 milhões

A saída conflituosa de Neymar devido ao pagamento de um bônus pela renovação de contrato com o Barcelona, antes de se transferir para o PSG, teve um novo capítulo nesta terça-feira. Depois de o Barcelona iniciar uma ação trabalhista no dia 11 deste mês, no Juizado Social de Barcelona, pedindo 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 31,5 milhões) ao jogador, alegando que não deve pagar o total do bônus de € 26 milhões (R$ 96 milhões), mas apenas o valor proporcional ao ano em que o jogador esteve no Camp Nou após a assinatura do novo contrato, o estafe do brasileiro partiu para o contra-ataque.

Por meio de uma nota oficial da NN Consultoria, empresa que administra os negócios de Neymar, os advogados confirmam que o jogador "já iniciou o procedimento formal de cobrança perante o foro competente". Em outras palavras, Neymar acionou a Fifa para garantir € 26 milhões (R$ 96 milhões) do Barcelona, ou seja, o valor integral do bônus.

"Tal notícia foi recebida com surpresa, vez que o atleta cumpriu integralmente o contrato então vigente, com o depósito integral dos valores livremente pactuados com o F.C. Barcelona visando sua liberação", informou nota assinada pela N&N Consultoria Esportiva e Empresarial Ltda.

Na visão do clube catalão, a decisão do atacante de se transferir para o PSG, meses depois de ter renovado o vínculo, invalidou as condições para o pagamento das luvas. Na ação, o Barcelona pede ainda que o valor seja pago pelo Paris Saint-Germain caso o jogador não possa fazer o desembolso. Na visão dos advogados de Neymar, o dinheiro tem caráter salarial e, por esse motivo, não pode ser fatiado.

Com a decisão do Barcelona, o clube confirma a promessa que fizera quando Neymar foi confirmado como reforço do Paris Saint-Germain no início do mês. Naquele momento, o porta-voz Josep Vives avisara que o clube não iria pagar o bônus, valor que seria pago a Neymar depois de o jogador brasileiro acertar em outubro a renovação do seu contrato com o time espanhol até 2021.

Na visão do clube catalão, com a decisão do atacante de não cumprir esse acordo e se transferir para o Paris Saint-Germain poucos meses depois de ter renovado o vínculo, as condições para o pagamento das luvas a Neymar não foram atendidas. O bônus foi pago pelo clube em juízo.

No comunicado de Neymar, seus representantes afirmaram que vão acionar o Barcelona na Justiça. "Com relação aos bônus devidos pela assinatura do contrato de 2016, contratualmente ajustados e declaradamente não pagos pelo F.C. Barcelona, cumpre ainda informar que o atleta já iniciou o procedimento formal de cobrança perante o foro competente."

O brasileiro deixou o Barcelona diante do pagamento, pelo PSG, da multa rescisória que constava em seu contrato com o time catalão. O time francês desembolsou 222 milhões de euros (cerca de R$ 821 milhões na cotação do dia do acerto) para reforçar seu elenco com Neymar, jogador mais caro da história a partir desta negociação.

Abaixo, a íntegra da nota da NN Consultoria

Cumpre-nos informar que o atleta Neymar Júnior e seus advogados já estão cientes do comunicado divulgado hoje - 22/08 - pelo F.C. Barcelona, acerca da ação promovida perante a Justiça Social de Barcelona.

Vale ressaltar que tal notícia foi recebida com surpresa, vez que o Atleta cumpriu integralmente o contrato então vigente, com o depósito integral dos valores livremente pactuados com o F.C. Barcelona visando sua liberação.

Não obstante, quando da regular citação e após a análise integral da demanda promovida pelo Clube, a defesa formal do Atleta será oportunamente apresentada.

Já com relação aos bônus devidos pela assinatura do contrato de 2016, contratualmente ajustados e declaradamente não pagos pelo F.C. Barcelona, cumpre ainda informar que o Atleta já iniciou o procedimento formal de cobrança perante o foro competente.