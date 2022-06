Neymar está de acordo com saída do PSG e destino pode ser o Chelsea, informa imprensa francesa

A relação de Neymar com o Paris Saint-Germain a cada dia que passa parece ficar pior. Dias após o El País noticiar que o jogador foi comunicado de que não faz mais parte dos planos do clube francês, a imprensa local afirma nesta quinta-feira que o brasileiro está de acordo com uma eventual saída e pode mudar de ares na próxima temporada. O Chelsea pode ser o destino do craque.

Segundo publicação do Le Parisien, Neymar e seu staff teriam ficado desapontados com os recentes comentários do presidente Nasser Al-Khelaifi. O mandatário afirmou que a nova era do PSG teria o atacante francês Kylian Mbappé como símbolo e que, sob a gestão do diretor-esportivo Luis Campos, não haveria espaço para "ostentação e purpurinas". A fala foi entendida como uma indireta ao camisa 10.

A relação estremecida com Mbppé seria um dos principais motivos para a saída de Neymar do PSG. Durante as conversas pela renovação, a estrela francesa teria se queixado à diretoria parisiense da indisciplina do brasileiro durante a rotina de treinos e na recuperação de lesões. Mbappé acertou no mês passado a sua permanência até 2025, em uma longa novela que quase terminou com a jovem estrela no Real Madrid.

Ainda de acordo com o Parisien, as saídas de Leonardo do cargo de diretor-esportivo, e de jogadores com quem o brasileiro tinha moral no vestiário, como os argentinos Paredes e Di Maria, estão pesando na criação de um ambiente desfavorável para o craque em Paris. Um adeus, porém, não é tão fácil. Com vínculo até 2025 — com renovação automática por mais dois anos — o brasileiro tem mais 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) a receber do PSG. Com o pagamento do valor fora de cogitação para se desfazer do estrela da seleção brasileira, a diretoria busca interessados no negócio, mesmo sabendo que poucos são os clubes capazes de realizar uma operação com valores tão altos.

Clubes comandados por árabes, assim como o PSG, seriam os mais capacitados financeiramente para fazer a contratação de Neymar. Mas, com o Manchester City desinteressado e o Newcastle fora de competições da Uefa, sobram ainda menos opções. De acordo com o L'Equipe, o Chelsea teria surgido como um destino provável para o atacante. O time londrino recentemente foi adquirido por R$ 15,8 bilhões por um consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly, sócio do Los Angeles Dodgers, e busca reforçar o seu plantel.

No Chelsea desde 2020, quando deixou o PSG, o zagueiro Thiago Silva se manifestou em defesa da contratação de Neymar. A equipe inglesa é comandada atualmente pelo técnico alemão Thomas Tuchel, com quem o atacante brasileiro viveu seus melhores momentos no time francês. Conforme reportagem do L'Equipe, ainda não há proposta oficial dos ingleses pelo atacante, mas a terra da Rainha seria uma alternativa que interessa Neymar como projeto esportivo.