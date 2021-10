Neymar foi desfalque em 47% das partidas desde que chegou ao PSG; veja números

A esperança do torcedor do Paris Saint-Germain de ver o trio Neymar, Lionel Messi, e Kylian Mbappé em campo regularmente nesta temporada passa também pela condição física do brasileiro, que perdeu 47% dos jogos do clube desde que se mudou para a França em 2017. Até aqui, o atacante atuou em 124 das 233 partidas do PSG.

Na atual temporada, o trio esteve junto em apenas seis dos 15 jogos do time parisiense: Mbappé atuou em 14, Neymar disputou oito e Messi sete.

Os desfalques de Neymar não são novidade nesta temporada. O brasileiro sequer participou de 60% das partidas do PSG em qualquer das suas cinco temporadas no futebol francês. Seu melhor desempenho foi em 2019/2020 quando atuou em 27 dos 49 jogos do clube (57%). O Campeonato Francês foi a competição em que o camisa 10 mais desfalcou o time: das 109 partidas em que não esteve em campo, perdeu 76 (69%).

As lesões foram a principal razão para tantos desfalques. Muito perseguido, o brasileiro sofreu com muitas faltas e já teve diferentes contusões: torção no tornozelo, fissura no pé, dores na coxa e até lesão na costela.

Apesar dos desfalques, muitos gols, assistências e títulos

Para a torcida do Paris, o saldo de Neymar no PSG é bastante positivo. O atacante ajudou o clube a conquistar 10 títulos nacionais, sendo três edições do Campeonato Francês. Até aqui, conseguiu a incrível marca de 88 gols e 48 assistências nos 124 jogos. A temporada de estreia do brasileiro no PSG foi a de maior destaque nos números, quando participou de 45 gols nas 30 partidas em que esteve em campo.

Neymar, que entrou este mês na lista dos trinta jogadores indicados à Bola de Ouro, disputou o jogo contra o Olympique de Marselha, no último domingo, mas passou em branco. No clássico, esteve perto de marcar um gol ainda no primeiro tempo. O brasileiro chutou a bola na direção da meta adversária e o compatriota Luan Peres marcou contra, mas a arbitragem, com ajuda do VAR, anulou o gol, marcando impedimento.

Sua atuação em campo foi criticada pelo jornal L’Equipe. “Será que um dia encontraremos o verdadeiro Neymar? A pergunta permanece sem resposta”, perguntou o diário.

O brasileiro foi defendido pelo técnico Mauricio Pochettino, que demonstrou apoio ao jogador após a partida. "Nós estamos satisfeitos com o jogo do Neymar, ele se sacrificou muito pelo time. Estamos muito felizes com o seu empenho, seu comprometimento e é aí que virá uma boa atuação", opinou.

O PSG é líder do Francês, com 28 pontos, sete a mais que o vice Lens, e recebe o atual campeão Lille, nesta sexta-feira, às 16h.

Os jogos de Neymar no PSG por temporada:

2021/2022

Jogos de Neymar: 8

Jogos do PSG: 15

2020/2021

Jogos de Neymar: 31

Jogos do PSG: 57

2019/2020

Jogos de Neymar: 27

Jogos do PSG: 49

2018/2019

Jogos de Neymar: 28

Jogos do PSG: 55

2017/2018

Jogos de Neymar: 30

Jogos do PSG: 57