Neymar reafirma desejo de continuar no PSG ao final da temporada: 'A verdade é que quero ficar'

Com o final da temporada europeia e a renovação de contrato de Mbappé com o PSG até 2025, os rumores de que Neymar possa deixar a França ganharam força nos últimos dias. Nesta terça-feira, em evento com patrocinadores em Doha, Catar, brasileiro voltou a afirmar vontade de permanecer na equipe francesa para o próximo ano.

"Verdade, verdadeiríssimo", brincou o atacante quando perguntado pelo canal Oh My Goal sobre sua vontade de continuar no PSG. "Da minha parte é verdade. Até agora, não me disseram nada, mas está bem claro que quero ficar (no PSG)", disse o craque.

Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025, mas diversos veículos europeus revelaram que o clube estaria disposto a abrir mão do jogador antes do término de seu vínculo. O The Sun, jornal inglês, publicou que os franceses poderiam negociar o brasileiro, que custou 222 milhões de euros (quase R$ 900 milhões à época) aos cofres de Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG.

O L'Équipe, da França, também confirmou a informação. Segundo eles, clubes como o Newcastle, recentemente comprado por um grupo de acionistas ligados ao governo da Arábia Saudita, poderiam arcar com os custos de uma empreitada por Neymar.

O brasileiro teve sua pior temporada em números com a camisa do PSG em 2021/22. Disputando apenas 28 dos 50 jogos da equipe, com 13 gols, 6 assistências e sem marcar na Liga dos Campeões, principal objetivo do clube. Caso siga na França, a estreia do Paris Saint-Germain está marcada para o dia 31 de julho, contra o Nantes, em partida válida pela Supercopa da França.