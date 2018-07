Neymar puxa fila na apresentação da seleção na Turquia

Os primeiros jogadores convocados pelo técnico Dunga para os amistosos contra Turquia e Áustria se apresentaram neste domingo, em Istambul, capital turca. Destaque para Neymar. O jogador do Barcelona foi o mais assediado na chegada ao Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina Hotel. "É sempre bom chegar cedo", brincou o atacante.

Neymar chega motivado por mais uma boa atuação pelo Barcelona. Ele foi decisivo na vitória de virada da equipe catalã sobre o Almería por 2 a 1, no último sábado, ao entrar no segundo tempo e marcar um dos gols. O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba fez o outro.

Além de Neymar, que terá novamente uma posição de destaque na equipe de Dunga, outros nove jogadores já se apresentaram ao técnico. São eles: Fred, Luiz Adriano, Douglas Costa, que atuam no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia; Oscar, Filipe Luís, Willian, Fernandinho, Philippe Coutinho, que jogam no futebol inglês; e o novato Roberto Firmino, do Hoffenheim, da Alemanha.

O restante do grupo se apresenta nesta segunda-feira, por volta das 10 horas (horário de Brasília). Pela programação da CBF, os goleiros Rafael Cabral e Neto, que jogam na Itália, serão os primeiros. Depois, os jogadores que atuam na França. A primeira atividade será na tarde desta segunda e não vai contar com os 23 atletas convocados.

O amistoso diante da Turquia será nesta quarta, às 16h30 (de Brasília), no Sukru Saracoglu Stadium, do Fenerbahce. O outro confronto, contra a Áustria, acontece no dia 18, uma terça-feira, às 16 horas, no Ernst Happel Stadium, em Viena. Depois a seleção só volta a jogar em 2015.